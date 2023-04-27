Шкіра завжди в моді: чотири способи скласти стильний образ зі шкіряними речами (фото)

За допомогою шкіряних акцентів ваш образ буде зухвалішим і виразнішим

Багато матеріалів і принтів, як наприклад горошок, ніколи не виходять з моди. Шкіряні речі давно перейшли в розряд вічних трендів. Зараз бренди пропонують багато красивих варіантів одягу зі шкіри, починаючи від курток та піджаків і закінчуючи сукнями й спідницями.

Як скласти стильний образ зі шкіряною річчю? Детальніше про це розповідає блог про стиль _monkey_fashion_ в Instagram.

Навесні можна носити не тільки куртки та тренчі з натуральної чи штучної шкіри. Дизайнери цього сезону порадували різноманітністю інших шкіряних виробів. Лише один атрибут гардеробу зі шкіри, наприклад, штани, можуть "зробити" аутфіт.

Стилісти вважають шкіру вічним трендом. Цей матеріал добре тримає форму, тому допоможе створити правильний силует. Ви можете використовувати одну річ зі шкіри в аутфіті або створити ефектний тотал лук.

У свій гардероб цього сезону варто додати як мінімум чотири речі зі шкіри, а саме:

спідниця міді;

шорти;

штани;

сорочка.

Стильні образи зі шкіряними речами

Образи зі шкіряними штанами

Образи зі шкіряними сорочками

Образи зі шкіряними спідницями

Образи зі шкіряними шортами

Раніше "Телеграф" розповідав, якого одягу в гардеробі давно час позбутися. Стилістка назвала часті помилки, які роблять ваш образ дешевим. А ще ми писали про наймодніші прикраси у 2023 році, які прикрасять будь-яке вбрання.