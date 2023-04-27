Яка сумка найпопулярніша серед модних інфлюєнсерів: стильні образи з аксесуаром для натхнення (фото)

Кількість весняних луків із нею справді вражає

Фаворитом серед багатьох аксесуарів у всі часи була і залишається жіноча сумочка. Добре, коли сумка універсальна – є такі моделі, які підходять під будь-який образ, особливо цієї весни.

Як пише ELLE Ukraine, сумка-хобо — одна з найпопулярніших моделей бренду серед модних інфлюєнсерів цього сезону і 2023 року. Особливою популярністю користується аксесуар від модного бренду Miu Miu. Чи то рекламна кампанія, чи весняні яскраві кольори підкорили головних світових фешіоністів — невідомо. Однак кількість весняних образів із нею справді вражає.

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