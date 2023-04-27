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Яка сумка найпопулярніша серед модних інфлюєнсерів: стильні образи з аксесуаром для натхнення (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Сумка-хобо від Miu Miu — одна з найпопулярніших моделей
Сумка-хобо від Miu Miu — одна з найпопулярніших моделей. Фото Getty Images

Кількість весняних луків із нею справді вражає

Фаворитом серед багатьох аксесуарів у всі часи була і залишається жіноча сумочка. Добре, коли сумка універсальна – є такі моделі, які підходять під будь-який образ, особливо цієї весни.

Як пише ELLE Ukraine, сумка-хобо — одна з найпопулярніших моделей бренду серед модних інфлюєнсерів цього сезону і 2023 року. Особливою популярністю користується аксесуар від модного бренду Miu Miu. Чи то рекламна кампанія, чи весняні яскраві кольори підкорили головних світових фешіоністів — невідомо. Однак кількість весняних образів із нею справді вражає.

З чим носити сумку-хобо навесні 2023: стильні ідеї образів на кожен день

сумка хобо міу міу
сумка хобо міу міу
сумка хобо міу міу
сумка хобо міу міу
сумка хобо міу міу
сумка хобо міу міу
сумка хобо міу міу
сумка хобо міу міу
сумка хобо міу міу

Варто зазначити, що світ моди дуже любить епатаж і провокацію. Раніше "Телеграф" розповідав про неоднозначні тренди, які курсують у модному просторі сьогодення.

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#Мода #Сумки #Тренди