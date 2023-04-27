Пастельні відтінки – тренд весни: чотири кольори, які освіжать будь-який образ (фото)

На вулиці вже зовсім тепло, тому сміливо вигулюйте гарні аутфіти у трендових пастельних тонах

Щоб скласти гарний образ, важливо продумати його колірну схему. З кожним сезоном до моди входять нові кольори. Весна 2023 року стала піком для різноманітності пастельних відтінків.

Які кольори в моді у 2023 році? Детальніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Instagram.

За словами стилістки, в останніх колекціях дизайнерів переважає палітра пастельних та блідих відтінків. Найтрендовіші цієї весни чотири: пастельний блакитний, жовтий (лимонний), м’ятний і рожевий відтінки. Вони залишаться актуальними і влітку 2023 року.

Стилістка озвучила важливу пораду: щоб надати вашому образу особливу свіжість, так би мовити підсвітити обличчя, одягайте одяг у вищезгаданих відтінках у портретній зоні. Наприклад, це може бути блуза, футболка, лонгслів, джемпер, светр, кардиган чи блейзер.

Стильні образи на весну 2023

Жовтий колір

Стильні весняні образи

Легко та повітряно

Рожевий колір

Приглушений рожевий — чудовий вибір

Тотал денім лук — тренд сезону

М’ятний колір

Такий красивий, як сама весна, колір

Зелені відтінки ідеальні для весняних аутфітів

Блакитний колір

Інфлюєнсерам вже сподобався цей відтінок

Цей колір освіжить портретну зону

Раніше "Телеграф" розповідав, як скласти стильний образ зі шкіряними штанами, спідницями, сорочками чи шортами. А ще ми писали, із якими речами поєднувати бейсболку – трендовий головний убір 2023 року.