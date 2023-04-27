Пастельні відтінки – тренд весни: чотири кольори, які освіжать будь-який образ (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На вулиці вже зовсім тепло, тому сміливо вигулюйте гарні аутфіти у трендових пастельних тонах
Щоб скласти гарний образ, важливо продумати його колірну схему. З кожним сезоном до моди входять нові кольори. Весна 2023 року стала піком для різноманітності пастельних відтінків.
Які кольори в моді у 2023 році? Детальніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Instagram.
За словами стилістки, в останніх колекціях дизайнерів переважає палітра пастельних та блідих відтінків. Найтрендовіші цієї весни чотири: пастельний блакитний, жовтий (лимонний), м’ятний і рожевий відтінки. Вони залишаться актуальними і влітку 2023 року.
Стилістка озвучила важливу пораду: щоб надати вашому образу особливу свіжість, так би мовити підсвітити обличчя, одягайте одяг у вищезгаданих відтінках у портретній зоні. Наприклад, це може бути блуза, футболка, лонгслів, джемпер, светр, кардиган чи блейзер.
Стильні образи на весну 2023
- Жовтий колір
- Рожевий колір
- М’ятний колір
- Блакитний колір
Раніше "Телеграф" розповідав, як скласти стильний образ зі шкіряними штанами, спідницями, сорочками чи шортами. А ще ми писали, із якими речами поєднувати бейсболку – трендовий головний убір 2023 року.