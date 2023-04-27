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Пастельні відтінки – тренд весни: чотири кольори, які освіжать будь-який образ (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Додайте фарб у свій образ
Додайте фарб у свій образ. Фото pexels.com

На вулиці вже зовсім тепло, тому сміливо вигулюйте гарні аутфіти у трендових пастельних тонах

Щоб скласти гарний образ, важливо продумати його колірну схему. З кожним сезоном до моди входять нові кольори. Весна 2023 року стала піком для різноманітності пастельних відтінків.

Які кольори в моді у 2023 році? Детальніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Instagram.

За словами стилістки, в останніх колекціях дизайнерів переважає палітра пастельних та блідих відтінків. Найтрендовіші цієї весни чотири: пастельний блакитний, жовтий (лимонний), м’ятний і рожевий відтінки. Вони залишаться актуальними і влітку 2023 року.

Стилістка озвучила важливу пораду: щоб надати вашому образу особливу свіжість, так би мовити підсвітити обличчя, одягайте одяг у вищезгаданих відтінках у портретній зоні. Наприклад, це може бути блуза, футболка, лонгслів, джемпер, светр, кардиган чи блейзер.

Стильні образи на весну 2023

  • Жовтий колір
Образи у жовтому кольорі
Стильні весняні образи
Образи у жовтому кольорі
Легко та повітряно
  • Рожевий колір
Образи у рожевому кольорі
Приглушений рожевий — чудовий вибір
Образи у рожевому кольорі
Тотал денім лук — тренд сезону
  • М’ятний колір
Образи у м’ятному кольорі
Такий красивий, як сама весна, колір
Образи у м’ятному кольорі
Зелені відтінки ідеальні для весняних аутфітів
  • Блакитний колір
Образи у блакитному кольорі
Інфлюєнсерам вже сподобався цей відтінок
Образи у блакитному кольорі
Цей колір освіжить портретну зону

Раніше "Телеграф" розповідав, як скласти стильний образ зі шкіряними штанами, спідницями, сорочками чи шортами. А ще ми писали, із якими речами поєднувати бейсболку – трендовий головний убір 2023 року.

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#Мода #Стиль #Кольору