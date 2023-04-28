Ідеальний манікюр для нареченої: найніжніші дизайни нігтів, які можна зробити на весілля у 2023 році (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 679
Весільний манікюр у 2023 році пропонує безліч стилів та ідей.
Весілля – це дуже важлива подія у житті кожної дівчини, і в цей день вона має виглядати на всі 100. Не дивно, що образ до урочистостей продумується заздалегідь і до найменших дрібниць. Враховано має бути все – від сукні та туфель до дизайну нігтів.
Будь-яка наречена хоче, щоб у це свято її ручки виглядали ідеально, адже вони також будуть під прицілом фотокамер та поглядів гостей на церемонії. Ну і куди ж без милих фото рук із кільцями, тому манікюр має бути ідеальним.
Оскільки навесні починається активний весільний сезон, ділимося з вами добіркою ідей весільного дизайну нігтів. Це може бути звичайний френч, або з "добавками" у вигляді страз, стемпінгу, фольги тощо, дизайни з втиранням, мармурові, нюд або манікюр у пастельних тонах. Варіантів неймовірно багато.
Ідеї весільного манікюру 2023
Раніше "Телеграф" ділився ідеями манікюру у червоних тонах. Цей колір ніколи не виходить із моди і вигідно підкреслить нігті будь-якої довжини.