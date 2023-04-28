З чим носити тренд сезону 2023: формули весняних образів з трикотажною сукнею (фото)
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Трикотажна максісукня з бомбером має дуже стильний вигляд в денних і вечірніх образах
Безперечний тренд сезону — трикотажні сукні. Але, як ми вже добре знаємо, — головне не річ, а стилізація, бо навіть класну річ можна зіпсувати невдалим поєднанням.
Трикотажні сукні мають чудовий вигляд в денних образах і добре підійдуть для вечері з друзями або походу в театр. Персональний стиліст Ната Москаленко пропонує у фотодобірці актуальні формули луків з цим предметом гардероба цієї весни.
Тренч + трикотажна міді сукня + підбори
Трикотажна мінісукня по фігурі + оверсайз жакет + підбори/низький хід
Трикотажна максісукня + бомбер + підбори/низький хід
Трикотажна міді сукня + жакет + кеди/лофери/балетки
Трикотажна сукня + трикотажний джемпер, накинутий на плечі + низький хід
Трикотажна максісукня + об’ємна куртка/сорочка з деніму + підбори/низький хід
Раніше ми розглядали тренди "теплих" сезонів. Персональний стиліст назвала шість модних трендів у 2023 році та розповіла, як і з чим їх носити, щоб було стильно і актуально.
Також "Телеграф" писав про шість трендових прикрас весняно-літнього сезону. Логотипи, квіти, перлини — акцентуємо на цих деталях.