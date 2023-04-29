Як стильно носити кольорові колготки: 3 правила грамотної стилізації в образі (фото)

Кольорові колготки можна з’єднати з верхом того ж кольору

Не найпростіший елемент для стилізації повсякденних образів – кольорові колготки. Їх часто використовують на зйомках або для стрітстайл-фото, а ось класно імплементувати їх у every day луки – завдання зі зірочкою.

Є основні правила стайлінгу кольорових колготок, розповідають у блозі про моду MODEISME. Основні правила стилізації кольорових колготок в образі:

Ви можете зробити їх яскравим акцентом в образі. Одяг залишається нейтральних кольорів, а вся увага саме на колготки. З’єднайте їх із верхом того ж відтінку. Це допоможе подовжити силует, а решту деталей буде простіше вибрати. Найцікавіше правило: поєднуйте кольорові колготки із такого ж кольору взуттям. Неймовірна довжина ніг буде забезпечена!

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