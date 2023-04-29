Манікюр матиме дешевий вигляд: яких малюнків на нігтях слід уникати (фото)
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Такі дизайни вже давно застаріли
Манікюр — це важлива складова образу кожної дівчини, тому за своїми нігтиками потрібно доглядати. На щастя, вибір дизайну нігтів досить багато, тому кожна знайде щось для себе. Однак не варто забувати і про те, що існує багато антитрендів.
Майстри манікюру радять не перестаратися з дизайнами, пише santeplus. Є як мінімум три види манікюру, які здешевлюють ваш образ. Пам’ятайте – гарний манікюр повинен залишатися шикарним та елегантним.
Антитренди манікюру 2023
- Надто яскраві кольори на нігтях з візерунками — уникайте кислотних або флуоресцентних тонів, які нададуть вашому манікюру дешевого вигляду.
- Надлишок блискіток і страз — доречно тільки якщо ви йдете до клубу.
- Прикраси з квітами ручної роботи — дуже старомодний дизайн.
Раніше "Телеграф" ділився ідеями манікюру у червоних тонах. Цей колір ніколи не виходить із моди і вигідно підкреслить нігті будь-якої довжини.