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Манікюр матиме дешевий вигляд: яких малюнків на нігтях слід уникати (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Антитренди манікюру 2023 — фото Новина оновлена 29 квітня 2023, 12:53
Антитренди манікюру 2023 — фото. Фото pexels.com

Такі дизайни вже давно застаріли

Манікюр — це важлива складова образу кожної дівчини, тому за своїми нігтиками потрібно доглядати. На щастя, вибір дизайну нігтів досить багато, тому кожна знайде щось для себе. Однак не варто забувати і про те, що існує багато антитрендів.

Майстри манікюру радять не перестаратися з дизайнами, пише santeplus. Є як мінімум три види манікюру, які здешевлюють ваш образ. Пам’ятайте – гарний манікюр повинен залишатися шикарним та елегантним.

Антитренди манікюру 2023

  • Надто яскраві кольори на нігтях з візерунками — уникайте кислотних або флуоресцентних тонів, які нададуть вашому манікюру дешевого вигляду.
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
  • Надлишок блискіток і страз — доречно тільки якщо ви йдете до клубу.
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
  • Прикраси з квітами ручної роботи — дуже старомодний дизайн.
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023
Антитренди манікюру 2023

Раніше "Телеграф" ділився ідеями манікюру у червоних тонах. Цей колір ніколи не виходить із моди і вигідно підкреслить нігті будь-якої довжини.

Теги:
#Мода #Манікюр #Жіноча мода #Дизайн нігтів