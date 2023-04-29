Манікюр матиме дешевий вигляд: яких малюнків на нігтях слід уникати (фото)

Такі дизайни вже давно застаріли

Манікюр — це важлива складова образу кожної дівчини, тому за своїми нігтиками потрібно доглядати. На щастя, вибір дизайну нігтів досить багато, тому кожна знайде щось для себе. Однак не варто забувати і про те, що існує багато антитрендів.

Майстри манікюру радять не перестаратися з дизайнами, пише santeplus. Є як мінімум три види манікюру, які здешевлюють ваш образ. Пам’ятайте – гарний манікюр повинен залишатися шикарним та елегантним.

Антитренди манікюру 2023

Надто яскраві кольори на нігтях з візерунками — уникайте кислотних або флуоресцентних тонів, які нададуть вашому манікюру дешевого вигляду.

Надлишок блискіток і страз — доречно тільки якщо ви йдете до клубу.

Прикраси з квітами ручної роботи — дуже старомодний дизайн.

Раніше "Телеграф" ділився ідеями манікюру у червоних тонах. Цей колір ніколи не виходить із моди і вигідно підкреслить нігті будь-якої довжини.