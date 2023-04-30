Якщо звичайний френч набрид: 10 креативних ідей французького манікюру, які на піку трендів цієї весни (фото)
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Французький манікюр урізноманітнять незвичайний дизайн та яскравий колір
У нейл-тенденціях французький манікюр посідає почесне місце незалежно від трендів та сезонів. Він давно став базою для багатьох модниць. Утім, нейл-майстри охоче відходять від класичних форм і кольорів, щоб освіжити френч.
Якщо вам набрид стандартний французький манікюр, то є багато ідей для дизайну, які його урізноманітнять. Про це пише glamour.com.
Так, французький манікюр був винайдений у 1975 році Джеффом Пінком, тодішнім генеральним директором бренду з догляду за нігтями Orly International. За задумом, френч мав стати альтернативою популярним червоним голлівудським лакам, яка б мала більш натуральний вигляд.
Сьогодні необов’язково слідувати стандартній формулі біло-тілесного поєднання. Сміливо вибирайте барвисті та нестандартні дизайни французького манікюру. Малюнки, наклейки й стрази можуть прикрашати ваші нігті із френч-манікюром, а кінчики нігтів часто покривають кольоровим, а не білим тоном.
Стильні ідеї французького манікюру на весну 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайни манікюру здешевшують ваші нігті, оскільки є антитрендами. А також ми писали, які тренди манікюру чекають на нас влітку 2023 року.