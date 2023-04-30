Якщо звичайний френч набрид: 10 креативних ідей французького манікюру, які на піку трендів цієї весни (фото)

Французький манікюр урізноманітнять незвичайний дизайн та яскравий колір

У нейл-тенденціях французький манікюр посідає почесне місце незалежно від трендів та сезонів. Він давно став базою для багатьох модниць. Утім, нейл-майстри охоче відходять від класичних форм і кольорів, щоб освіжити френч.

Якщо вам набрид стандартний французький манікюр, то є багато ідей для дизайну, які його урізноманітнять. Про це пише glamour.com.

Так, французький манікюр був винайдений у 1975 році Джеффом Пінком, тодішнім генеральним директором бренду з догляду за нігтями Orly International. За задумом, френч мав стати альтернативою популярним червоним голлівудським лакам, яка б мала більш натуральний вигляд.

Сьогодні необов’язково слідувати стандартній формулі біло-тілесного поєднання. Сміливо вибирайте барвисті та нестандартні дизайни французького манікюру. Малюнки, наклейки й стрази можуть прикрашати ваші нігті із френч-манікюром, а кінчики нігтів часто покривають кольоровим, а не білим тоном.

Стильні ідеї французького манікюру на весну 2023

Яскрава альтернатива френчу

Замість білих кінчиків – кольорові

Квіти – весняний нейл-тренд

Такий дизайн освіжить звичний френч

Трендові відтінки цієї весни

Креативна ідея французького манікюру

Контраст та блиск — стильний мікс

Шахи — вдалий нейл-принт

V-подібне покриття теж у моді

Анімалістичні принти дуже популярні в цьому сезоні

Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайни манікюру здешевшують ваші нігті, оскільки є антитрендами. А також ми писали, які тренди манікюру чекають на нас влітку 2023 року.