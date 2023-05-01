Саме те, що потрібно на теплу весну та літо: топ-6 гарячих трендів взуття (фото)

Тренди взуття в 2023 досить різноманітні

На календарі вже травень, і хоча поки погода нас особливо сонечком не тішить, все одно настав час подумати про взуття на теплу весну і літо. Зазначимо, що тренди взуття у 2023 році досить різноманітні.

Стиліст Мирослава Грицак у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася добіркою з топ-6 гарячих трендів 2023 року на весну і літо. Обов’язково зверніть увагу на ці моделі та додайте їх до свого гардероба.

Тренди взуття 2023 на весну та літо

Слінгбеки — це взуття із закритим передом та відкритою п’ятою. Ідеальні у прохолодні літні дні.

Балетки з гострим мисом — це не означає, що балетки з квадратним або круглим мисом неактуальні, проте "гарячим" трендом є моделі з гострим носком.

Босоніжки/в’єтнамки із гетрами.

Структуровані лофери — на вершині популярності найпотужніші, структуровані лофери.

В’єтнамки – популярними будуть не лише шльопанці на низькому, а й босоніжки-в’єтнамки на підборах чи танкетці.

Kitten heels з гострим мисом - дуже популярні своєю витонченістю та зручністю, а гострий мис не тільки тренд, а й гарний інструмент з витягування силуету.

Раніше український модельєр Андре Тан розповів про головні тренди взуття весни-літа 2023 року. Експерт назвав шість пар, які обов’язково підкреслять ваші ніжки.