Модний манікюр 2023 на короткі нігті: стильні ідеї на будь-який смак (фото)

Короткі нігті теж можуть виглядати шикарно та стильно

Попрощайтеся з довгими, незручними та іноді навіть ексцентричними нігтями. 2023 знаменує собою повернення коротких і стриманих нігтів. Поступіться місцем розбавленому, мінімалістському і ніжному манікюру для більш природного ефекту.

Як повідомляє santeplus, нейл-арт віддає почесне місце вишуканим або мармуровим малюнкам, доповненим пастельною палітрою кольорів або теплими тонами з невеликим відтінком блиску. Які дизайни в тренді в 2023 році дивіться далі.

Трендовий манікюр на короткі нігті 2023

Нюдові нігті

Зробіть ставку на лаконічний бежевий, одночасно простий та елегантний, який гармонійно поєднується з усіма формами нігтів.

Ефект фольги

Нейл-арт із фольгою став хітом сезону. І це не дивно, оскільки він надає вашим нігтям сяйва. Ви можете носити його з будь-яким кольором.

Французький манікюр

Ця тенденція актуальна як ніколи: ця техніка дуже змінилася і тепер пропонує безліч можливостей. Можете залишитися вірними оригінальній моделі, а можете вибрати яскравіші ідеї.

Павутинка на кінчиках пальців

Доповнити такий дизайн можна добре промальованими лініями, невеликими кольоровими плямами або навіть скрупульозним геометричним візерунком.

Мармуровий ефект

Ще один головний тренд року: "нейл-арт з ефектом мармуру". Він просто полягає у відтворенні малюнка мармуру на ваших нігтях.

У стилі "перепелині яйця"

Манікюр "перепелине яйце" — це коли на лаку є дрібні крапчасті горошини. І це дуже гарний ефект, особливо якщо уникати тотального образу. Достатньо нафарбувати лише кілька нігтів, щоб зробити фурор.

Акварельне полотно

Дедалі більшого поширення набирає поняття "акварель". Злегка квіткові чи райдужні варіації зроблять ваші руки дуже ніжними.

Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайни манікюру дешевшають ваші нігті, оскільки є антитрендами. А також ми писали, які тренди манікюру чекають на нас влітку 2023 року.