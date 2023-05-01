Рус

Модний манікюр 2023 на короткі нігті: стильні ідеї на будь-який смак (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1459
Стильні дизайни нігтів 2023 Новина оновлена 01 травня 2023, 12:20
Стильні дизайни нігтів 2023. Фото pexels.com

Короткі нігті теж можуть виглядати шикарно та стильно

Попрощайтеся з довгими, незручними та іноді навіть ексцентричними нігтями. 2023 знаменує собою повернення коротких і стриманих нігтів. Поступіться місцем розбавленому, мінімалістському і ніжному манікюру для більш природного ефекту.

Як повідомляє santeplus, нейл-арт віддає почесне місце вишуканим або мармуровим малюнкам, доповненим пастельною палітрою кольорів або теплими тонами з невеликим відтінком блиску. Які дизайни в тренді в 2023 році дивіться далі.

Трендовий манікюр на короткі нігті 2023

  • Нюдові нігті

Зробіть ставку на лаконічний бежевий, одночасно простий та елегантний, який гармонійно поєднується з усіма формами нігтів.

Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — нюд
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — нюд
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — нюд
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — нюд
  • Ефект фольги

Нейл-арт із фольгою став хітом сезону. І це не дивно, оскільки він надає вашим нігтям сяйва. Ви можете носити його з будь-яким кольором.

Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — фольга
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — фольга
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — фольга
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — фольга
  • Французький манікюр

Ця тенденція актуальна як ніколи: ця техніка дуже змінилася і тепер пропонує безліч можливостей. Можете залишитися вірними оригінальній моделі, а можете вибрати яскравіші ідеї.

Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — френч
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — френч
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — френч
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — френч
  • Павутинка на кінчиках пальців

Доповнити такий дизайн можна добре промальованими лініями, невеликими кольоровими плямами або навіть скрупульозним геометричним візерунком.

Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — павутинка
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — павутинка
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — павутинка
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — павутинка
  • Мармуровий ефект

Ще один головний тренд року: "нейл-арт з ефектом мармуру". Він просто полягає у відтворенні малюнка мармуру на ваших нігтях.

Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — мармур
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — мармур
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — мармур
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — мармур
  • У стилі "перепелині яйця"

Манікюр "перепелине яйце" — це коли на лаку є дрібні крапчасті горошини. І це дуже гарний ефект, особливо якщо уникати тотального образу. Достатньо нафарбувати лише кілька нігтів, щоб зробити фурор.

Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — перепелине яйце
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — перепелине яйце
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — перепелине яйце
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — перепелине яйце
  • Акварельне полотно

Дедалі більшого поширення набирає поняття "акварель". Злегка квіткові чи райдужні варіації зроблять ваші руки дуже ніжними.

Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — акварель
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — акварель
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — акварель
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023 — акварель

Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайни манікюру дешевшають ваші нігті, оскільки є антитрендами. А також ми писали, які тренди манікюру чекають на нас влітку 2023 року.

Теги:
#Мода #Нігті #Манікюр #Жіноча мода