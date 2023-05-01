Модний манікюр 2023 на короткі нігті: стильні ідеї на будь-який смак (фото)
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Короткі нігті теж можуть виглядати шикарно та стильно
Попрощайтеся з довгими, незручними та іноді навіть ексцентричними нігтями. 2023 знаменує собою повернення коротких і стриманих нігтів. Поступіться місцем розбавленому, мінімалістському і ніжному манікюру для більш природного ефекту.
Як повідомляє santeplus, нейл-арт віддає почесне місце вишуканим або мармуровим малюнкам, доповненим пастельною палітрою кольорів або теплими тонами з невеликим відтінком блиску. Які дизайни в тренді в 2023 році дивіться далі.
Трендовий манікюр на короткі нігті 2023
- Нюдові нігті
Зробіть ставку на лаконічний бежевий, одночасно простий та елегантний, який гармонійно поєднується з усіма формами нігтів.
- Ефект фольги
Нейл-арт із фольгою став хітом сезону. І це не дивно, оскільки він надає вашим нігтям сяйва. Ви можете носити його з будь-яким кольором.
- Французький манікюр
Ця тенденція актуальна як ніколи: ця техніка дуже змінилася і тепер пропонує безліч можливостей. Можете залишитися вірними оригінальній моделі, а можете вибрати яскравіші ідеї.
- Павутинка на кінчиках пальців
Доповнити такий дизайн можна добре промальованими лініями, невеликими кольоровими плямами або навіть скрупульозним геометричним візерунком.
- Мармуровий ефект
Ще один головний тренд року: "нейл-арт з ефектом мармуру". Він просто полягає у відтворенні малюнка мармуру на ваших нігтях.
- У стилі "перепелині яйця"
Манікюр "перепелине яйце" — це коли на лаку є дрібні крапчасті горошини. І це дуже гарний ефект, особливо якщо уникати тотального образу. Достатньо нафарбувати лише кілька нігтів, щоб зробити фурор.
- Акварельне полотно
Дедалі більшого поширення набирає поняття "акварель". Злегка квіткові чи райдужні варіації зроблять ваші руки дуже ніжними.
Раніше "Телеграф" розповідав, які дизайни манікюру дешевшають ваші нігті, оскільки є антитрендами. А також ми писали, які тренди манікюру чекають на нас влітку 2023 року.