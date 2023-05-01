Незамінна річ для весни: топ-7 стильних шкіряних курток, з якими можна створити бездоганний образ (фото)

Від приталеного жакета до трендового бомбера – варіації шкіряних курток цього сезону вражають

Погода ще не обіцяє літнього тепла, тож можна продовжувати складати образи зі шкіряною курткою – обов’язковим елементом весняного гардеробу. Особливо вдало ця річ годиться для багатошарових аутфітів.

Які шкіряні куртки модні навесні 2023 року? Варто звернути увагу на сім тенденцій, розповідає стилістка stylist.inna в Інстаграмі.

У топі трендових курток з (еко)шкіри в сезоні весна-2023 опинилися:

прямі;

напівприталені;

з акцентними плечима;

оверсайз;

укорочені

у вінтажному стилі

бомбери

Стилістка рекомендує в залежності від стилю та переваг вибирати свою модель. Якщо вам не подобаються звичайні куртки, то варто придивитися до (еко)шкіряних жакетів, які зроблять ваш образ більш зібраним.

Приклади стильних образів зі шкіряною курткою на весну

Красиві образи на весну

Косуха – обов’язковий атрибут весняного гардеробу

Укорочені моделі – тренд

Багатошаровість — гарний стилістичний прийом

Селебрітіз активно складають образи з косухами

Куртка та спідниця максі — вдала формула образу

З міні косуха поєднується не менш ефектно

Тотал лук у шкірі — стильний вибір

Оверсайз залишається актуальним

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими речами поєднувати трендовий елемент сезону – трикотажну сукню, щоб створити актуальний образ. А ще ми писали про головні кольори весни 2023 року. На піку тенденцій виявилися пастельні відтінки, які освіжать будь-яке вбрання.