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Незамінна річ для весни: топ-7 стильних шкіряних курток, з якими можна створити бездоганний образ (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Без куртки-косухи неможливо уявити весняний гардероб Новина оновлена 01 травня 2023, 19:10
Без куртки-косухи неможливо уявити весняний гардероб. Фото Freepik

Від приталеного жакета до трендового бомбера – варіації шкіряних курток цього сезону вражають

Погода ще не обіцяє літнього тепла, тож можна продовжувати складати образи зі шкіряною курткою – обов’язковим елементом весняного гардеробу. Особливо вдало ця річ годиться для багатошарових аутфітів.

Які шкіряні куртки модні навесні 2023 року? Варто звернути увагу на сім тенденцій, розповідає стилістка stylist.inna в Інстаграмі.

У топі трендових курток з (еко)шкіри в сезоні весна-2023 опинилися:

  • прямі;
  • напівприталені;
  • з акцентними плечима;
  • оверсайз;
  • укорочені
  • у вінтажному стилі
  • бомбери

Стилістка рекомендує в залежності від стилю та переваг вибирати свою модель. Якщо вам не подобаються звичайні куртки, то варто придивитися до (еко)шкіряних жакетів, які зроблять ваш образ більш зібраним.

Приклади стильних образів зі шкіряною курткою на весну

Стильні образи зі шкіряною курткою
Красиві образи на весну
Стильні образи зі шкіряною курткою
Косуха – обов’язковий атрибут весняного гардеробу
Стильні образи зі шкіряною курткою
Укорочені моделі – тренд
Стильні образи зі шкіряною курткою
Багатошаровість — гарний стилістичний прийом
Стильні образи зі шкіряною курткою
Селебрітіз активно складають образи з косухами
Стильні образи зі шкіряною курткою
Куртка та спідниця максі — вдала формула образу
Стильні образи зі шкіряною курткою
З міні косуха поєднується не менш ефектно
Стильні образи зі шкіряною курткою
Тотал лук у шкірі — стильний вибір
Стильні образи зі шкіряною курткою
Оверсайз залишається актуальним

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими речами поєднувати трендовий елемент сезону – трикотажну сукню, щоб створити актуальний образ. А ще ми писали про головні кольори весни 2023 року. На піку тенденцій виявилися пастельні відтінки, які освіжать будь-яке вбрання.

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#Мода #Стиль