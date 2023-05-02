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Зроблять ваш манікюр оригінальною деталлю образу: найкрасивіші та трендові кольори лаку для нігтів на весну та літо 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди манікюру на весну та літо 2023 Новина оновлена 02 травня 2023, 12:13
Тренди манікюру на весну та літо 2023. Фото pexels.com

З цими сміливими відтінками ви йтимете в ногу з часом!

Весна і літо завжди приносить із собою фарби та сонце, і ці сезони приносять із собою барвисті, оригінальні та веселі кольори та відтінки у речах, які також мають бути і на ваших нігтиках. Ці кольори та відтінки зроблять ваш манікюр оригінальною деталлю вашого образу.

Мода більше схиляється до пастельних тонів, але також і до нюдових, які знову зарекомендували себе обов’язковими цього року, пише santeplus. Який дизайн нігтів і які відтінки лаків у тренді у 2023 році читайте далі.

Тренди манікюру на весну та літо 2023

  • Рожеве золото

Цей життєрадісний колір також можна прикрасити паєтками, які додадуть йому святкового і зухвалого відтінку.

Тренди манікюру на весну та літо 2023 — рожеве золото
Тренди манікюру на весну та літо 2023 — рожеве золото
  • Нюдовий персик

Цей лак ідеальний для тих, хто хоче надати своїм нігтям нотки весни, залишаючись класикою. Цей гібрид персикового та коралового кольорів обов’язково має бути у вашому манікюрному "гардеробі".

Тренди манікюру на весну та літо 2023 — персик
Тренди манікюру на весну та літо 2023 — персик
  • Бузковий

Бузковий — це пастельний колір, який приносить радість у цю пору року.

Тренди манікюру на весну та літо 2023 — бузковий
Тренди манікюру на весну та літо 2023 — бузковий
  • Манікюр з рожевим лаком

Цей відтінок відмінно підійде тим, хто хоче поєднувати жіночність та елегантність.

Тренди манікюру на весну та літо 2023 — рожевий
Тренди манікюру на весну та літо 2023 — рожевий
  • Блідо-рожевий колір

Він ідеально підходить для світлих тонів шкіри.

Тренди манікюру на весну та літо 2023 — блідо-рожевий
Тренди манікюру на весну та літо 2023 — блідо-рожевий
  • Нюдовий бежевий

Нюдовий беж знаходить своє місце у будь-яку пору року. І не дарма, адже він адаптується до всіх нарядів. Цей відтінок особливо підходить для темної шкіри.

Тренди манікюру на весну та літо 2023 — беж
Тренди манікюру на весну та літо 2023 — беж

Раніше Телеграф розповідав, що французький манікюр залишається базовим серед нейл-тенденцій. Проте одна невелика деталь допоможе освіжити традиційний френч.

Теги:
#Мода #Манікюр #Жіноча мода