Зроблять ваш манікюр оригінальною деталлю образу: найкрасивіші та трендові кольори лаку для нігтів на весну та літо 2023 (фото)

З цими сміливими відтінками ви йтимете в ногу з часом!

Весна і літо завжди приносить із собою фарби та сонце, і ці сезони приносять із собою барвисті, оригінальні та веселі кольори та відтінки у речах, які також мають бути і на ваших нігтиках. Ці кольори та відтінки зроблять ваш манікюр оригінальною деталлю вашого образу.

Мода більше схиляється до пастельних тонів, але також і до нюдових, які знову зарекомендували себе обов’язковими цього року, пише santeplus. Який дизайн нігтів і які відтінки лаків у тренді у 2023 році читайте далі.

Тренди манікюру на весну та літо 2023

Рожеве золото

Цей життєрадісний колір також можна прикрасити паєтками, які додадуть йому святкового і зухвалого відтінку.

Нюдовий персик

Цей лак ідеальний для тих, хто хоче надати своїм нігтям нотки весни, залишаючись класикою. Цей гібрид персикового та коралового кольорів обов’язково має бути у вашому манікюрному "гардеробі".

Бузковий

Бузковий — це пастельний колір, який приносить радість у цю пору року.

Манікюр з рожевим лаком

Цей відтінок відмінно підійде тим, хто хоче поєднувати жіночність та елегантність.

Блідо-рожевий колір

Він ідеально підходить для світлих тонів шкіри.

Нюдовий бежевий

Нюдовий беж знаходить своє місце у будь-яку пору року. І не дарма, адже він адаптується до всіх нарядів. Цей відтінок особливо підходить для темної шкіри.

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