Ці тренди будуть скрізь влітку 2023 року: речі, які варто додати до свого гардеробу (фото)

Плануйте свій гардероб заздалегідь та будьте на хвилі стилю

Сонечко все частіше починає нагадувати нам, що незабаром весна закінчиться і настане спекотне літо, а разом зі зміною пори року змінюються і модні тенденції. Якщо ви хочете залишатися в тренді, настав час вивчати всі тонкощі літнього гардероба. Про взуття ми вже говорили, тепер давайте "познайомимося" з одягом.

Такі тенденції, як розрізи до колін, геометричні вирізи і прозорі тканини, ідеально підходять для літа, пише hellomagazine.

Тренди літа 2023

Мінісукні — можна вибирати речі різних структур і кольорів.

Мереживо — багато дизайнерів віддають перевагу максісукням з великим мереживом.

Речі з окантовкою — це може бути бахрома або волани.

Джинс — один із найсексуальніших трендів літа 2023. У моді також образи тотал-денім.

Сукні з вирізами – у літньому сезоні звертайте увагу на моделі з великими вирізами.

Тваринний принт — ви можете вибирати різні "візерунки": леопардовий, зебру, тигровий і т.д.

Речі з капюшонами — не бійтеся вибирати яскраві сукні з капюшоном, натхненні Saint Laurent, Alaia та Valentino.

Раніше "Телеграф" розповідав про шість трендових прикрас весняно-літнього сезону. Логотипи, квіти, перлини акцентуємо на цих деталях. Також ми писали, які аксесуари увійшли до списку антитрендів-2023. Ці помилки часто припускаються всіх жінок.