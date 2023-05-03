Головний тренд весни та літа 2023: найкрасивіші ідеї манікюру "з ефектом блиску для губ" (фото)

Це улюблений дизайн нігтів Хейлі Бібер

Тренди манікюру в 2023 році дуже різноманітні, тому кожна модниця може вибрати собі такий дизайн своїх нігтиків, який їй до вподоби. Однак сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу на один із трендових дизайнів, який дуже любить модель Хейлі Бібер, — Lip Gloss Nails або манікюр "з ефектом блиску для губ".

Lip Gloss Nails — це нігтики з глянцем, ніби вкриті блиском для губ. Дизайн створюється дуже просто: вибирається лак, максимально близький до тону шкіри або з рожевим відтінком, і глянцем покривається без шимера.

У результаті виходять відполіровані нігтики з мокрим ефектом — начебто вони нафарбовані не лаком, а блиском для губ. Ідеально, якщо покриття буде напівпрозорим, не щільним. ⠀⠀

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Оскільки тренд на манікюр у стилі нюд та з ефектом голих нігтів зараз тільки посилюється, так що Lip Gloss Nails – це відмінний вибір не лише на весну, а й на все літо.

Манікюр Lip Gloss Nails: ідеї дизайну нігтів

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