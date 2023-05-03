Спотворите свою фігуру: топ-5 фасонів джинсів, які не варто брати навіть на розпродажі (фото)
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Деякі джинси лише можуть вказати на відсутність смаку
Скільки б гарячих трендів ви не використали в образі, головну роль відіграє те, як на вас сидять речі. Джинси – базовий елемент гардеробу у будь-яку пору року, але не всі фасони та моделі вартують інвестицій.
Які джинси не варто купувати, адже вони спотворюють фігуру? Детальніше про це розповіла стилістка Alena Miasoed у Instagram.
Джинси, мабуть, одна з найуніверсальніших речей у будь-якому гардеробі. З ними можна скласти образ хоч у кежуал, хоч у спортивному, хоч у діловому стилі. Так само чудово поєднуються і з туфлями на підборах, і з кедами або кросівками.
За словами стилістки, важливо вміти обирати актуальні варіанти. Які джинси не варто купувати:
- Всі види джинсів із резинкою на талії, такий елемент лише розширює її;
- Ряд ґудзиків на гульфіку — табу, оскільки збільшує зону живота;
- Закочені джинси — вкорочують ноги і розширюють ікри (за винятком довгих широких штанів);
- Зайві потертості можуть візуально збільшити об’ємні ноги, тож підійдуть тільки худим;
- Ті, що надто облягають, особливо в районі дір — іноді нагадують перетягнуту мотузкою ковбасу.
Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати актуальну шкіряну куртку на весну. Ця річ може використовуватися роками, якщо підібрати правильний фасон.