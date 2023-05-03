Спотворите свою фігуру: топ-5 фасонів джинсів, які не варто брати навіть на розпродажі (фото)

Деякі джинси лише можуть вказати на відсутність смаку

Скільки б гарячих трендів ви не використали в образі, головну роль відіграє те, як на вас сидять речі. Джинси – базовий елемент гардеробу у будь-яку пору року, але не всі фасони та моделі вартують інвестицій.

Які джинси не варто купувати, адже вони спотворюють фігуру? Детальніше про це розповіла стилістка Alena Miasoed у Instagram.

Джинси, мабуть, одна з найуніверсальніших речей у будь-якому гардеробі. З ними можна скласти образ хоч у кежуал, хоч у спортивному, хоч у діловому стилі. Так само чудово поєднуються і з туфлями на підборах, і з кедами або кросівками.

За словами стилістки, важливо вміти обирати актуальні варіанти. Які джинси не варто купувати:

Всі види джинсів із резинкою на талії, такий елемент лише розширює її;

Ряд ґудзиків на гульфіку — табу, оскільки збільшує зону живота;

Закочені джинси — вкорочують ноги і розширюють ікри (за винятком довгих широких штанів);

Зайві потертості можуть візуально збільшити об’ємні ноги, тож підійдуть тільки худим;

Ті, що надто облягають, особливо в районі дір — іноді нагадують перетягнуту мотузкою ковбасу.

Відчуйте різницю

З укороченими джинсами потрібно бути обережнішими

Джинси можуть укоротити ноги

Резинка — зайва деталь

Вибирайте більш просторі джинси

Зайвий декор додасть кг

Потертості пасують не всім

Вибирайте фасон, враховуючи особливості фігури

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