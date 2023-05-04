Найтрендовіше взуття сезону 2023: 12 пар слінгбеків, які ви точно полюбите (фото)

Вони чудово перегукуються з відносно молодим трендом на жіночність

Одне з найтрендовішого взуття поточного сезону — слінгбеки. Взуття з відкритою п‘яткою і закритим мисом, утримуване на нозі тонким ремінцем, часто можна помітити не лише на подіумі, але й в образах street-style зірок.

Слінгбеки не дарма завоювали таку популярність — взуття практичне та універсальне, підкреслюють у блозі про моду "Школа стилю". Крім того, воно чудово перегукується з відносно молодим трендом на жіночність.

Пропонуємо нашим читачкам ознайомитись з парами слінгбеків з асортименту українських брендів, мас маркету та люксового сегмента. Ви можете не сумніватись, що точно знайдете свою пару.

Варто додати, що і балетки — один із найпоширеніших видів жіночого взуття на теплу пору року. Ми розповідали, з чим носити балетки, що образи завжди виходили лаконічні, практичні і комфортні. Також ми писали, які тренди викликають неоднозначну реакцію навіть у найсміливіших модниць. Наприклад, черевики Big Red Boots викликають багато питань.

Раніше "Телеграф" повідомляв про головні тренди жіночих штанів 2023 року. Актуальною залишається байкерська тема – смарт джогери, штани з низькою посадкою, широкі штани та карго.