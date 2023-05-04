Джинси для пишних форм: як вибрати фасон, щоб приховати недоліки фігури (фото)

Якщо у вас "плюс сайз", не поспішайте відмовлятися від джинсів

При виборі джинсів важливо орієнтуватися не тільки на останні тенденції, а й на те, як той чи інший фасон підкреслює вашу фігуру та приховує недоліки. Декілька простих правил допоможуть підібрати вдалі джинси власницям пишних форм.

Які джинси приховують зайву вагу, а які не можна купувати жінкам "плюс сайз"? Детальніше про це розповіла стилістка Alena Miasoed у Instagram.

При виборі моделей для більш округлих форм модна експертка рекомендує дотримуватися простих порад:

Уникайте заниженої талії. Висока посадка доречніша. В іншому випадку перекривайте подовженим верхом, щоб жакет або сорочка закінчувалися нижче стегон.

Укорочені або підгорнуті джинси небажані. Зверніть увагу на подовжені варіанти. Укорочені можна носити лише із взуттям у тон.

Тонка тканина не підійде. Краще брати вироби із щільної тканини, яка триматиме форму.

Власницям об’ємних стегон і стрункої талії стилістка рекомендує вибирати об’ємні джинси з топом, що облягає. Якщо пропорції зворотні, то придивіться до об’ємних топів з джинсами, що облягають в районі стегон.

Як приховати живіт за допомогою джинсів? Стилістка порадила вибирати підвищену посадку джинсів із щільної тканини. Доповнить такий образ об’ємний топ та взуття у колір штанів, що візуально подовжить ноги. Крім того, є інший варіант приховати відкладення у зоні талії: перекрити її подовженими жакетами, сорочками, світшотами.

Низька посадка – не варіант

Тонка тканина — табу

З дірками на джинсах будьте обережнішими

Приховуйте живіт за допомогою верхнього шару одягу

Створюйте контраст в обсягах

Висока посадка — відмінне рішення

Не бійтеся вільного крою

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