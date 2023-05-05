Занижена талія, прозорі тканини та несподівані яскраві відтінки: модні тренди, які будуть скрізь у 2023 році (фото)

Настав час поговорити про модні тенденції нового сезону.

На щастя, індустрія моди завжди на крок попереду, тому прогнозує тренди весни/літа 2023 заздалегідь, щоб кожна модниця встигла підготуватися та наповнити свою шафу стильним одягом. Які ж модні тенденції в сезоні весна-літо 2023 ?

Торішня одержимість усіма речами кольору фуксії поступилася місцем більш м’якому, пастельному відтінку рожевого, а чорний і кобальтово-синій стануть несподіваними яскравими відтінками сезону, пише glamourmagazine. А занижена талія і прозорі тканини сподобаються тим, хто шукає щось трохи сексуальне, тоді як "новаторські" квіткові принти для весни отримають яскраве тривимірне оновлення.

Тренди 2023 року:

Занижена талія — офіційно "талія дев’яностих" знову в моді. Причому обробці з низькою посадкою зазнало все: від джинсів до костюмів, від шортів до вечірніх спідниць.

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Об’ємні квіти — квіткова тенденція набула набагато більш тривимірної ролі.

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Прозорі тканини — від накладок на сукню, що додають драматизму поверх простої вечірньої комбінації, до більш ризикованих речей, що оголюють спідню білизну, — це дуже сексуальний спосіб нашарувати і додати інтриги в образ.

Фото: Getty Images

Синій колір — фуксія, безперечно, була кольором 2022 року, але для сезону весна-літо 23 цей відтінок відходить на другий план, оскільки центральне місце займає пронизливий синій відтінок.

Фото: Getty Images

Чорний колір — неймовірний відтінок, який домінуватиме у весняно-літньому сезоні.

Фото: Getty Images

Ніжно-рожеві кольори — відійдіть убік від фуксії, адже є новий, більш трендовий відтінок. Цього сезону переважає м’якший, пастельніший відтінок рожевого кольору цукрової вати.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде у топі трендів улітку 2023 року. Деякі речі можна додати до гардероба вже зараз.