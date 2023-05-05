Від мінімалізму до блискіток і лаку, що відбиває: трендовий манікюр, який прикрасить ваші руки цього літа (фото)

2023 року кожна модниця зможе знайти щось своє

З кожним новим роком та сезоном приходить зовсім новий набір б’юті-трендів, і це також стосується і нейл-дизайну. Весна і літо народжують сміливу естетику, яскраві відтінки та цікаві принти для дизайну нігтів, і в тренді завжди залишається натуральність та мінімалізм.

Взагалі немає абсолютно ніяких правил, коли справа доходить до вибору ідеального манікюру, і кожна модниця може робити такий дизайн, який хоче. Однак невеликий "путівник" по літніх трендах ми вам все ж таки залишаємо.

Тренди літнього манікюру 2023

Короткий дизайн — квіткові візерунки, фольга, блискітки або різноколірний мінімалізм.

Ніжні та витончені флористичні мотиви – це справжній must для весняного та літнього манікюру.

Яскраві та водночас ніжні кольори. Також можна використовувати модний зараз блакитний відтінок.

Світловідбивні лаки.

Ніжні "цукеркові" відтінки — наприклад, салатовий, рожевий, світло-жовтий, небесно-блакитний або бузковий.

Натуральність — як і раніше, у моді.

Сяйнистий нюд — з глянцем або перламутром.

Текстури з поєднанням матового та глянсового.

Контури — ніготь вифарбовується прозорим або тілесним відтінком, а по краях проводиться кольорова лінія.

Раніше Телеграф розповідав, що французький манікюр залишається базовим серед нейл-тенденцій. Проте одна невелика деталь допоможе освіжити традиційний френч.