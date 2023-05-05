Рус

Від мінімалізму до блискіток і лаку, що відбиває: трендовий манікюр, який прикрасить ваші руки цього літа (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тренди літнього манікюру 2023 — фото Новина оновлена 05 травня 2023, 13:00
Тренди літнього манікюру 2023 — фото. Фото pexels.com

2023 року кожна модниця зможе знайти щось своє

З кожним новим роком та сезоном приходить зовсім новий набір б’юті-трендів, і це також стосується і нейл-дизайну. Весна і літо народжують сміливу естетику, яскраві відтінки та цікаві принти для дизайну нігтів, і в тренді завжди залишається натуральність та мінімалізм.

Взагалі немає абсолютно ніяких правил, коли справа доходить до вибору ідеального манікюру, і кожна модниця може робити такий дизайн, який хоче. Однак невеликий "путівник" по літніх трендах ми вам все ж таки залишаємо.

Тренди літнього манікюру 2023

Короткий дизайн — квіткові візерунки, фольга, блискітки або різноколірний мінімалізм.

Тренди літнього манікюру 2023

Ніжні та витончені флористичні мотиви – це справжній must для весняного та літнього манікюру.

Тренди літнього манікюру 2023
Тренди літнього манікюру 2023

Яскраві та водночас ніжні кольори. Також можна використовувати модний зараз блакитний відтінок.

Тренди літнього манікюру 2023
Тренди літнього манікюру 2023

Світловідбивні лаки.

Тренди літнього манікюру 2023
Тренди літнього манікюру 2023

Ніжні "цукеркові" відтінки — наприклад, салатовий, рожевий, світло-жовтий, небесно-блакитний або бузковий.

Тренди літнього манікюру 2023
Тренди літнього манікюру 2023

Натуральність — як і раніше, у моді.

Тренди літнього манікюру 2023
Тренди літнього манікюру 2023

Сяйнистий нюд — з глянцем або перламутром.

Тренди літнього манікюру 2023
Тренди літнього манікюру 2023

Текстури з поєднанням матового та глянсового.

Тренди літнього манікюру 2023
Тренди літнього манікюру 2023

Контури — ніготь вифарбовується прозорим або тілесним відтінком, а по краях проводиться кольорова лінія.

Тренди літнього манікюру 2023
Тренди літнього манікюру 2023

Раніше Телеграф розповідав, що французький манікюр залишається базовим серед нейл-тенденцій. Проте одна невелика деталь допоможе освіжити традиційний френч.

Теги:
#Мода #Манікюр #Модний манікюр