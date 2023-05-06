Тендітні й трохи інфантильні: з чим носити наймодніші балетки останніх сезонів (фото)

Саме зараз варто починати експерименти

Тендітні й трохи інфантильні балетки рішуче перестрибнули зі списків антитрендів на перші місця серед наймодніших речей останніх сезонів.

Балетки, низькі кеди, занижена посадка, довжина максі — ознаменували собою зміну модного циклу, зазначає персональний стиліст Яна Платонова в Інстаграмі. Актуальні формули поступово міняються, тому, якщо ви слідкуєте за модою, саме зараз варто тренувати око і починати експерименти.

Експерт в області моди підготувала добірку стильних образів з балетками, демонструючи, з чим можна сміливо стилізувати це взуття в нових сезонах 2023 року. "Йти в ногу й випереджати — завжди краще, ніж наздоганяти", — підкреслює український стиліст.

Стильні образи з балетками 2023: як їх модно стилізувати

Нагадаємо, що балетки — один із найпоширеніших видів жіночого взуття на теплу пору року. Раніше персональний стиліст показала три формули образів з улюбленими балетками, які експерт радить спробувати впровадити цієї весни.

Раніше український дизайнер Андре Тан назвав головні тренди жіночого взуття на весну-літо 2023 року. Цей період обіцяє бути дуже цікавим для шанувальників модних пар.