Геометрія все ж таки знадобиться: яскраві ідеї оригінального манікюру, який підкорив багатьох цієї весни (фото)

Яскравий тренд весняно-літнього сезону

Модний тренд на манікюр — це монохроматичний геометричний дизайн, який є яскравою альтернативою класичним френчам або квітковим візерункам на нігтях. Цей стиль дозволяє використовувати різні геометричні форми, такі як абстрактні квадрати, трикутники, прямі лінії та колірні блоки.

Одна з привабливих особливостей цієї модної тенденції полягає в тому, що вона дозволяє вибирати між барвистими геометричними формами для манікюру або більш простими візерунками. Більш того, цей тренд відмінно підходить для поєднання з будь-якою кольоровою гамою, будь то монохромний або яскравий колір.

На кінчиках і основі нігтів мають добрий вигляд форми напівкруглої форми, а для коротких нігтів краще використовувати маленькі геометричні квадрати. Коли поверхня нігтя розділена на сектори і кожен із них заповнений лаком різного відтінку, це називається геометричним манікюром у стилі колор-блок.

У матеріалі нижче наші читачки можуть ознайомитись зі стильними та яскравими ідеями манікюру з геометричними візерунками. Надихайтеся, вибирайте малюнок, що сподобався, і сміливо йдіть до свого майстра!

У 2023 році в трендах модного манікюру знаходиться квітковий дизайн. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.