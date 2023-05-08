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Як усучаснити повсякденні образи перлами: три правила для дівчат, які хочуть бути стильними (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Прикраси із перл додають глибини і витонченості в будь-якому віці Новина оновлена 08 травня 2023, 07:50
Прикраси із перл додають глибини і витонченості в будь-якому віці. Фото freepik.com

Перлини можуть стати частиною сучасного образу і додати йому певну "родзинку"

Здавалося б, що перли у вигляді модних прикрас можуть бути лише частиною традиційного, консервативного образу. Однак більшість людей вважає, що перли додають глибини і витонченості в будь-якому віці.

Експерти блогу про моду pump розібрали головні міфи про перли та поділились трьома правилами, як їх можна стильно та сучасно використовувати в образах.

1. Поєднуємо перли з речами в стилі спорт та кежуал

Якщо поєднувати перли з офіційно-діловим та романтичним стилем і справді можна накинути собі кілька років. Секрет успішної стилізації перлин полягає в міксі того, що на перший погляд здається непоєднуваним. Наприклад, поєднання футболки та перлин освіжає і створює молодіжний вайб, в той час, як поєднання твіду та перлин додає статусності і віку.

2. Міксуємо перли з ланцюжками

Поєднання перлин та ланцюжків (особливо з кольорових намистин) освіжає образ.

3. Одягаємо перли нетривіальних форм

Прикраси оригінальних форм, які відмінні від класичних перлин-ниток, не додадуть віку і виглядатимуть свіжо та цікаво. Поєднання перлин та кольорових намистин в одному виробі теж зіграє на руку в сучасних стилізаціях.

перли прикраси дівчина
перли прикраси дівчина
перли прикраси дівчина
перли прикраси дівчина
перли прикраси дівчина
перли прикраси дівчина
перли прикраси дівчина
перли прикраси дівчина
перли прикраси дівчина

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Теги:
#Мода #Прикраси #Перли