Манікюрні тренди майбутнього літа: топ-7 дивовижних відтінків, які прикрасять будь-які нігті (фото)

Літо дозволяє проявити фантазію при виборі дизайну манікюру

З кожним сезоном тренди манікюру змінюються, і літо 2023 не стало винятком. Якщо говорити коротко, то в топі тенденцій яскраві відтінки лаків для нігтів. Помпезні дизайни залишіть у минулому, адже є багато стильних ідей манікюру.

Варто звернути увагу на сім трендових відтінків, якщо говорити про модний манікюр наступного літа. Про це пише instyle.com.

Стримана та місцями похмура кольорова гама пішла разом із зимовими трендами. Вже навесні на нігтях модниць красуються пастельні відтінки, починаючи від жовтого та бузкового і закінчуючи зеленим та кораловим. Влітку соковиті тони залишаються актуальними.

Манікюр може стати акцентом образу, якщо вибрати модний дизайн та колір. Цього літа популярними будуть рожевий, помаранчевий, синій, лавандовий, зелений і пурпуровий, типу кольору 2023 року Viva Magenta. Однак і любительки ніжніших та спокійніших нейл-дизайнів знайдуть свій варіант. Наприклад, будь-які варіації з білим мають свіжий вигляд і відповідають літньому вайбу.

Ідеї для манікюру на літо 2023

Рожевий а-ля Барбі

Рожевий – хіт сезону

Білий з ніжним дизайном

З таким манікюром можна навіть на весілля

Яскравий помаранчевий

Соковитий апельсиновий

Синій кобальт

Насичений відтінок

Лавандова димка

Модний тон — бузковий

Зелений лайм

Стильний дизайн

Пурпуровий – майже колір року Pantone

Блиск теж у моді

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед нейл-тенденцій залишається актуальним дизайн із всілякою геометрією. База нейл-арту — французький манікюр — теж не втрачає популярності. Хоча сьогодні в моді багато незвичайних варіацій френчу.