Які футболки розширюють плечі та повнять: п’ять важливих правил при виборі цієї речі (фото)

Стилістка розповіла, які фасони футболок вважаються актуальними та не псують фігуру

Без футболок неможливо уявити весняний та літній гардероб. Варто придбати цього сезону кілька актуальних моделей, найголовніше, щоб фасон не спотворював вашу фігуру, а лише підкреслював переваги.

При виборі футболки потрібно врахувати 5 важливих правил. Про них розповідає українська стилістка Тетяна Голота в Інстаграм.

Правило №1

Тканина має бути щільною. Не варто купувати матеріал, що просвічується.

Щільність тканини важлива

Правило №2

Посадка футболки – вільна. Зверніть увагу на довжину рукава: він повинен закінчуватися в найтоншому місці, інакше руки здаватимуться повнішими. Якщо у футболки надто довгий рукав, то стилістка радить зробити пару відворотів.

Забезпечте вільність рухам

Правило №3

Спущена лінія плеча візуально робить плечі ширшими, що важливо враховувати під час вибору футболки. Занадто довгі фасони стилістка рекомендує заправляти, достатньо загорнути один край виробу.

Такий фасон може розширювати

Правило №4

Не менш важливий принт. Широкі контрастні смуги розширюють плечі. До речі, такий самий ефект дає надто маленький розмір. За словами Голоти, краще вибирати смужки середньої ширини та балансувати вільним краєм унизу.

Зі смужками будьте акуратнішими

Правило №5

Футболки з малюнками, зазначає стилістка, візуально збільшують груди та живіт, залежно від розташування принта. Тому якщо шукаєте не однотонний варіант футболки, пам’ятайте про цю деталь.

До вибору малюнка підходьте уважно

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