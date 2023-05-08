Як модно одягатися у 2023 році: топ-5 обов’язкових речей у гардеробі (фото)

Вже одна трендова річ у образі підвищує градус стилю.

Встигнути за останніми тенденціями непросто, адже вони змінюються зі швидкістю звуку. Однак саме трендова річ "робить" образ, підвищуючи градус стилю у вашому аутфіті. Цього сезону в топі балетки, денім з напиленням і не тільки.

Які одяг та взуття варто додати до гардеробу у 2023 році, щоб бути модною? Про це розповідає українська стилістка Юлія під ніком jurstyle в Інстаграм.

Цього сезону стилістка пропонує придивитися до п’яти гарячих тенденцій, які забезпечать вам модний лук:

Денім із напиленням. Трендова альтернатива стандартним джинсам.

Трендова альтернатива стандартним джинсам. Балетки. Бренди сьогодні пропонують широкий вибір.

Бренди сьогодні пропонують широкий вибір. Геометричні окуляри. Не бійтеся грати з формами, доки не підберете свій варіант.

Не бійтеся грати з формами, доки не підберете свій варіант. Штани-карго. Цей фасон залишається актуальним, дизайнери радують різноманітністю форм, силуетів та відтінків. Ультратренд — карго-кишені на будь-яких речах.

Цей фасон залишається актуальним, дизайнери радують різноманітністю форм, силуетів та відтінків. Ультратренд — карго-кишені на будь-яких речах. Біла сорочка. Це базова річ, яка має бути у кожному гардеробі.

Балетки знову в моді

Джинси, але незвичайні

Геометричні форми в топі трендів

Карго не виходять із моди

Без білої сорочки цього сезону не обійтися

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати стильну шкіряну куртку на весну 2023 року. Актуальна косуха може зробити будь-який образ трендовим. А ще ми писали, яке взуття опинилося на піку тенденцій у весняно-літньому сезоні. Вибір моделей вас приємно вразить.