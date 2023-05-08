Як модно одягатися у 2023 році: топ-5 обов’язкових речей у гардеробі (фото)
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Вже одна трендова річ у образі підвищує градус стилю.
Встигнути за останніми тенденціями непросто, адже вони змінюються зі швидкістю звуку. Однак саме трендова річ "робить" образ, підвищуючи градус стилю у вашому аутфіті. Цього сезону в топі балетки, денім з напиленням і не тільки.
Які одяг та взуття варто додати до гардеробу у 2023 році, щоб бути модною? Про це розповідає українська стилістка Юлія під ніком jurstyle в Інстаграм.
Цього сезону стилістка пропонує придивитися до п’яти гарячих тенденцій, які забезпечать вам модний лук:
- Денім із напиленням. Трендова альтернатива стандартним джинсам.
- Балетки. Бренди сьогодні пропонують широкий вибір.
- Геометричні окуляри. Не бійтеся грати з формами, доки не підберете свій варіант.
- Штани-карго. Цей фасон залишається актуальним, дизайнери радують різноманітністю форм, силуетів та відтінків. Ультратренд — карго-кишені на будь-яких речах.
- Біла сорочка. Це базова річ, яка має бути у кожному гардеробі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати стильну шкіряну куртку на весну 2023 року. Актуальна косуха може зробити будь-який образ трендовим. А ще ми писали, яке взуття опинилося на піку тенденцій у весняно-літньому сезоні. Вибір моделей вас приємно вразить.