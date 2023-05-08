Високий виріз, тюльпан або максі: топ-7 спідниць, які зроблять образ стильним (фото)
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Стилістка розповіла, які спідниці варто купувати цього сезону.
Весняний та літній гардероби неможливо уявити без спідниць. У 2023 році в моді безліч різноманітних фасонів, тож свій варіант підбере будь-яка модниця. Плісе, тюльпан, міді чи максі – список широкий.
Які спідниці у тренді в сезоні весна-літо 2023? Детальніше розповідає блог про стиль mode.vise в Інстаграм.
Наймодніші спідниці 2023:
- Спідниця із високим вирізом.
- Мінімалістична спідниця довжини максі.
- Пряма спідниця до середини коліна.
- Спідниця з V-подібним заглибленням у зоні пояса.
- Шкіряна спідниця довжини міді чи максі.
- Спідниця-тюльпан.
- Спідниця-плісе довжини міні.
Хоч весна, хоч літо, хоч холодніша пора року, зі спідницею завжди можна скласти актуальний аутфіт. З приходом тепла на першому плані опиняються вироби з легших тканин (бавовни, шовку, атласу).
"Весна — ідеальний час для експериментів. Зверніть увагу на спідницю з високим розрізом або, якщо ви ще не спробували — мінімалістичну спідницю максі, будь-який варіант вдало завершить ваш образ!" — радить стилістка.
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