Високий виріз, тюльпан або максі: топ-7 спідниць, які зроблять образ стильним (фото)

Стилістка розповіла, які спідниці варто купувати цього сезону.

Весняний та літній гардероби неможливо уявити без спідниць. У 2023 році в моді безліч різноманітних фасонів, тож свій варіант підбере будь-яка модниця. Плісе, тюльпан, міді чи максі – список широкий.

Які спідниці у тренді в сезоні весна-літо 2023? Детальніше розповідає блог про стиль mode.vise в Інстаграм.

Наймодніші спідниці 2023:

Спідниця із високим вирізом.

Мінімалістична спідниця довжини максі.

Пряма спідниця до середини коліна.

Спідниця з V-подібним заглибленням у зоні пояса.

Шкіряна спідниця довжини міді чи максі.

Спідниця-тюльпан.

Спідниця-плісе довжини міні.

Хоч весна, хоч літо, хоч холодніша пора року, зі спідницею завжди можна скласти актуальний аутфіт. З приходом тепла на першому плані опиняються вироби з легших тканин (бавовни, шовку, атласу).

"Весна — ідеальний час для експериментів. Зверніть увагу на спідницю з високим розрізом або, якщо ви ще не спробували — мінімалістичну спідницю максі, будь-який варіант вдало завершить ваш образ!" — радить стилістка.

Незвичайний крій

Трендова модель

Універсальний фасон

Любителькам міні

Мінімалізм завжди актуальний

Шкіра — чудовий вибір

Знову актуальний фасон – тюльпан

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