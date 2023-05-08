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Високий виріз, тюльпан або максі: топ-7 спідниць, які зроблять образ стильним (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Спідниця – обов’язковий елемент весняного гардеробу
Спідниця – обов’язковий елемент весняного гардеробу. Фото Freepik

Стилістка розповіла, які спідниці варто купувати цього сезону.

Весняний та літній гардероби неможливо уявити без спідниць. У 2023 році в моді безліч різноманітних фасонів, тож свій варіант підбере будь-яка модниця. Плісе, тюльпан, міді чи максі – список широкий.

Які спідниці у тренді в сезоні весна-літо 2023? Детальніше розповідає блог про стиль mode.vise в Інстаграм.

Наймодніші спідниці 2023:

  • Спідниця із високим вирізом.
  • Мінімалістична спідниця довжини максі.
  • Пряма спідниця до середини коліна.
  • Спідниця з V-подібним заглибленням у зоні пояса.
  • Шкіряна спідниця довжини міді чи максі.
  • Спідниця-тюльпан.
  • Спідниця-плісе довжини міні.

Хоч весна, хоч літо, хоч холодніша пора року, зі спідницею завжди можна скласти актуальний аутфіт. З приходом тепла на першому плані опиняються вироби з легших тканин (бавовни, шовку, атласу).

"Весна — ідеальний час для експериментів. Зверніть увагу на спідницю з високим розрізом або, якщо ви ще не спробували — мінімалістичну спідницю максі, будь-який варіант вдало завершить ваш образ!" — радить стилістка.

Модні спідниці 2023
Незвичайний крій
Модні спідниці 2023
Трендова модель
Модні спідниці 2023
Універсальний фасон
Модні спідниці 2023
Любителькам міні
Модні спідниці 2023
Мінімалізм завжди актуальний
Модні спідниці 2023
Шкіра — чудовий вибір
Модні спідниці 2023
Знову актуальний фасон – тюльпан

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати актуальний фасон футболки. Деякі моделі та малюнки розширюють плечі й збільшують зону живота.

Теги:
#Мода #Спідниця #Тренди