Блиск, стрази та метал: найактуальніші тренди манікюру на літо 2023 (фото)

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Манікюр вже дуже давно є невіддільною частиною життя кожної дівчини, і, звичайно, у цій сфері є свої модні тенденції. Однак сліпо слідувати трендам не варто — віддавайте перевагу лише тим дизайнам, які підходять до вашого стилю та повсякденного способу життя.

Серед величезної кількості трендів ми виділили для вас найактуальніші, які будуть неперевершено виглядати на ваших нігтиках влітку 2023 року. Топ-7 найстильніших дизайнів – у матеріалі.

Тренди манікюру 2023:

Метал актуальний зараз в одязі, взутті, аксесуарах і манікюр не виняток. Тут актуальніше саме втирання. Цей дизайн виглядає особливо добре на довгих нігтях.

Металева трохи об’ємна павутинка. Виглядає дуже цікаво та футуристично.

Прозорі нігті є трендом протягом двох сезонів, цей не став винятком. Цілком або напівпрозорі нігті виглядають акуратно, дуже невагомо.

Дизайн із використанням сухоцвітів – дуже ніжний варіант. Даний дизайн підходить під будь-який стиль, є універсальним та дуже актуальним.

Об’ємні дизайни гелем. Більш актуальними є смужки, хвилі або лінії, виготовлені з прозорого гелю, на тлі кольорового лаку. Даний дизайн не залишиться непоміченим та неоціненим.

Дизайни зі стразами – дуже актуальним є хаотичне розташування страз на всіх нігтях. Даний дизайн буде доповнювати будь-який ваш образ, з ним ви по-справжньому сяятимете.

Дизайни з блискітками особливо актуальні цього сезону. Якщо френч, лінії, малюнки виконані з блискіток чи сітловідбивального лаку – ваш манікюр буде дуже трендовим. Виглядає шикарно, не химерно і дуже ніжно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед нейл-тенденцій залишається актуальним дизайн із всілякою геометрією. База нейл-арту — французький манікюр — теж не втрачає популярності. Хоча сьогодні в моді багато незвичайних варіацій френчу.