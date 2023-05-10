Сукні-сітки та багато вирізів та розрізів: топ-7 найгарячіших трендів літа 2023 (фото)

Обов’язково внесіть ці речі до списку літніх покупок

Сезон літо 2023 року приніс безліч цікавих трендів, які можуть надихнути вас на створення стильних та неповторних образів. Головне знати, які речі варто придбати у свій літній гардероб.

Стиліст іміджмейкер Алла Шевчук у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою гарячих трендів цього літа, якими можна сміливо доповнювати свої літні луки. Топ-7 стильних та актуальних модних тенденцій дивіться далі.

Модні тренди літа 2023

Костюми — яскраві, брючні, зі шортами, зі спідницями, жилетками. Різноманітність актуальних костюмів зашкалює. Також у тренді монохром, тому костюми – це найпростіший спосіб бути у тренді.

Денім — особливо супертренд, тотал денім, тобто комплект одягу з джинсу повністю.

Карго — брюки-карго, спідниці-карго, шорти-карго — все у тренді.

Корсети — в тренді різні корсети, або деталі корсетів, імітація корсетів на сукнях, піджаках і т.д.

Вирізи та розрізи

Довжина максі.

Прозорі сукні-сітки.

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільш трендові рюкзаки 2023 року. Ця річ може бути не тільки зручною, але й стильною.