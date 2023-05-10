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Сукні-сітки та багато вирізів та розрізів: топ-7 найгарячіших трендів літа 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модні тренди літа 2023 — топ-7 речей Новина оновлена 10 травня 2023, 08:19
Модні тренди літа 2023 — топ-7 речей. Фото pexels.com

Обов’язково внесіть ці речі до списку літніх покупок

Сезон літо 2023 року приніс безліч цікавих трендів, які можуть надихнути вас на створення стильних та неповторних образів. Головне знати, які речі варто придбати у свій літній гардероб.

Стиліст іміджмейкер Алла Шевчук у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою гарячих трендів цього літа, якими можна сміливо доповнювати свої літні луки. Топ-7 стильних та актуальних модних тенденцій дивіться далі.

Модні тренди літа 2023

  • Костюми — яскраві, брючні, зі шортами, зі спідницями, жилетками. Різноманітність актуальних костюмів зашкалює. Також у тренді монохром, тому костюми – це найпростіший спосіб бути у тренді.
Модні тренди літа 2023 — костюми
  • Денім — особливо супертренд, тотал денім, тобто комплект одягу з джинсу повністю.
Модні тренди літа 2023 — денім
Модні тренди літа 2023 — джинсова спідниця
  • Карго — брюки-карго, спідниці-карго, шорти-карго — все у тренді.
Модні тренди літа 2023 — карго
  • Корсети — в тренді різні корсети, або деталі корсетів, імітація корсетів на сукнях, піджаках і т.д.
Модні тренди літа 2023 — корсети
  • Вирізи та розрізи
Модні тренди літа 2023 — вирізи та розрізи
  • Довжина максі.
Модні тренди літа 2023 — максі довжина
  • Прозорі сукні-сітки.
Модні тренди літа 2023 — сукні-сітки

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільш трендові рюкзаки 2023 року. Ця річ може бути не тільки зручною, але й стильною.

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