Квіти, зебра та темні відтінки: топ-6 найяскравіших трендів манікюру на літо 2023 року (фото)

Цікаві ідеї, які обов’язково вам сподобаються

Якщо є щось, що 100% підіймає настрій кожній дівчині, то це погляд на свої красиві руки зі свіжим манікюром. Якщо це ще не так, то поспішайте знайомитися з найяскравішими трендами літа 2023 і отруюйтеся до своїх майстрів на манікюр.

На щастя, вибір дизайнів нігтів у новому сезоні досить великий, тому кожна може вибрати той варіант, який їй подобатиметься найбільше. Ділимося з вами шістьма трендовими ідеями.

Тренди літнього манікюру 2023

Квітковий принт — якщо в минулих сезонах багато хто віддавав перевагу мінімалізму, то тепер все кардинально зміниться. Можна сміливо експериментувати.

Принт зебри – цей принт давно увійшов у моду. І якщо ви не дуже любите яскравий манікюр, а нюдовий вже набрид, то цей варіант вам може сподобатися.

Різноколірний нейл-арт тут все зрозуміло. Включаємо фантазію і робимо манікюр різних кольорів.

Втирка — блискучий дрібний пігмент знову в тренді.

Темні кольори – для любительок темного манікюру можна зробити чорний колір із золотом або сріблом; глибокий коричневий; фіолетові відтінки, смарагдовий відтінок із блискучим золотим або срібним дизайном, бордо у глянці та з матовим варіантом.

Пастельні відтінки – класика, яка ніколи не вийде з моди. Пастельні відтінки завжди були та будуть універсальними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що серед нейл-тенденцій залишається актуальним дизайн із всілякою геометрією. База нейл-арту — французький манікюр — теж не втрачає популярності. Хоча сьогодні в моді багато незвичайних варіацій френчу.