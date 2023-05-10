Квіти на шиї, сумці, одязі та не тільки: як вписати головний тренд року у стильний образ (фото)
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Квітка на шиї – хіт весни 2023, але є й інші способи додати тенденцію до свого аутфіту
Весняні тенденції вражають різноманітністю, але помітне місце у колекціях дизайнерів займає так званий квітковий тренд. Цього року модниці носять квіти на шиї, одязі, сумках та й квітковий принт залишається актуальним.
Є кілька стильних способів вписати квітковий тренд у свій лук навесні 2023 року. Про це розповідає модний блог mode.vise в Інстаграм.
За словами стилістів, рік у рік, так чи інакше, але квіти знаходяться в модній системі координат. У 2023 році тренд на квіти помітніший, ніж раніше.
"У весняно-літніх колекціях 2023 квіти можна побачити буквально всюди! Від 3D-квітів як аксесуарів, а також аплікацій на одязі до квітчастих суконь, спідниць, блейзерів, штанів і квіткових принтів на сумках, а також 3D-квітів на взутті", — розповіли стилісти.
Як вплести тренд на квіти у стильний образ цієї весни:
- Квіти-прикраси на шию.
- Квіти на сумках.
- 3D-квіти на одязі й аксесуарах.
- Квітковий принт на спідницях, блейзерах та сукнях.
- Топи, спідниці та сукні з 3D-квітами.
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