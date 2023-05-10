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Квіти на шиї, сумці, одязі та не тільки: як вписати головний тренд року у стильний образ (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Квітковий принт ніколи не виходить із моди Новина оновлена 10 травня 2023, 20:47
Квітковий принт ніколи не виходить із моди. Фото Freepik

Квітка на шиї – хіт весни 2023, але є й інші способи додати тенденцію до свого аутфіту

Весняні тенденції вражають різноманітністю, але помітне місце у колекціях дизайнерів займає так званий квітковий тренд. Цього року модниці носять квіти на шиї, одязі, сумках та й квітковий принт залишається актуальним.

Є кілька стильних способів вписати квітковий тренд у свій лук навесні 2023 року. Про це розповідає модний блог mode.vise в Інстаграм.

За словами стилістів, рік у рік, так чи інакше, але квіти знаходяться в модній системі координат. У 2023 році тренд на квіти помітніший, ніж раніше.

"У весняно-літніх колекціях 2023 квіти можна побачити буквально всюди! Від 3D-квітів як аксесуарів, а також аплікацій на одязі до квітчастих суконь, спідниць, блейзерів, штанів і квіткових принтів на сумках, а також 3D-квітів на взутті", — розповіли стилісти.

Як вплести тренд на квіти у стильний образ цієї весни:

  • Квіти-прикраси на шию.
  • Квіти на сумках.
  • 3D-квіти на одязі й аксесуарах.
  • Квітковий принт на спідницях, блейзерах та сукнях.
  • Топи, спідниці та сукні з 3D-квітами.
Образи з квітковим принтом
У моді квітковий принт
Аксесуари у вигляді квітів
Оригінальні аксесуари
Квіти на сукнях
Стильна деталь на одязі
Образи з квітковим принтом та квітами
Квітковий тренд набирає популярності
Образи з квітами на одязі
Модні аутфіти
Образи з квітковим принтом
Цей принт не виходить із моди

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші фасони спідниць 2023 року, які варто додати до свого гардеробу. А ще ми писали, як підібрати актуальну футболку на літо, щоб вона не сповторювала фігуру і не додавала зайвих сантиметрів у талії.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди