Квіти на шиї, сумці, одязі та не тільки: як вписати головний тренд року у стильний образ (фото)

Квітка на шиї – хіт весни 2023, але є й інші способи додати тенденцію до свого аутфіту

Весняні тенденції вражають різноманітністю, але помітне місце у колекціях дизайнерів займає так званий квітковий тренд. Цього року модниці носять квіти на шиї, одязі, сумках та й квітковий принт залишається актуальним.

Є кілька стильних способів вписати квітковий тренд у свій лук навесні 2023 року. Про це розповідає модний блог mode.vise в Інстаграм.

За словами стилістів, рік у рік, так чи інакше, але квіти знаходяться в модній системі координат. У 2023 році тренд на квіти помітніший, ніж раніше.

"У весняно-літніх колекціях 2023 квіти можна побачити буквально всюди! Від 3D-квітів як аксесуарів, а також аплікацій на одязі до квітчастих суконь, спідниць, блейзерів, штанів і квіткових принтів на сумках, а також 3D-квітів на взутті", — розповіли стилісти.

Як вплести тренд на квіти у стильний образ цієї весни:

Квіти-прикраси на шию.

Квіти на сумках.

3D-квіти на одязі й аксесуарах.

Квітковий принт на спідницях, блейзерах та сукнях.

Топи, спідниці та сукні з 3D-квітами.

У моді квітковий принт

Оригінальні аксесуари

Стильна деталь на одязі

Квітковий тренд набирає популярності

Модні аутфіти

Цей принт не виходить із моди

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