Свіжий погляд на французький манікюр: сім ідей, щоб урізноманітнити набридлий френч (фото)
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Час додати до звичного французького дизайну яскраві відтінки
Весна та літо виводять на перші план соковиті відтінки лаків для нігтів, а тренди манікюру можна коротко охарактеризувати словом "яскраво". Але як би не змінювалися нейл-тенденції, французький манікюр залишається актуальним. Щоправда, ви можете урізноманітнити його дизайн.
Варто звернути увагу на сім креативних ідей френча, які прикрасять нігті будь-якої форми та довжини. Про це розповідає vivaglammagazine.com.
Рожева основа й білі кінчики нігтів – класика французького нейл-арту, але сьогодні не варто обмежуватись цією комбінацією. Замість білого кольору може бути яскравий лак (навіть кілька відтінків з переливами) або чорне покриття. Якщо шукаєте трендовий дизайн, то зверніть увагу на градієнт, V-подібні кінчики та напилення.
Тим, хто має довгі нігті, можна сміливо проявляти фантазію при виборі дизайну манікюру. Замість класичних білих кінчиків спробуйте лише окантувати верхівку нігтя, а не зафарбовувати тоном.
Стильні ідеї для французького манікюру
Раніше "Телеграф" писав, що в топі нейл-тенденцій залишається дизайн манікюру з геометричними малюнками. А ще ми розповідали про популярний цього сезону нейл-тренд – нігті з ефектом блиску для губ.