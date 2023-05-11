Свіжий погляд на французький манікюр: сім ідей, щоб урізноманітнити набридлий френч (фото)

Час додати до звичного французького дизайну яскраві відтінки

Весна та літо виводять на перші план соковиті відтінки лаків для нігтів, а тренди манікюру можна коротко охарактеризувати словом "яскраво". Але як би не змінювалися нейл-тенденції, французький манікюр залишається актуальним. Щоправда, ви можете урізноманітнити його дизайн.

Варто звернути увагу на сім креативних ідей френча, які прикрасять нігті будь-якої форми та довжини. Про це розповідає vivaglammagazine.com.

Рожева основа й білі кінчики нігтів – класика французького нейл-арту, але сьогодні не варто обмежуватись цією комбінацією. Замість білого кольору може бути яскравий лак (навіть кілька відтінків з переливами) або чорне покриття. Якщо шукаєте трендовий дизайн, то зверніть увагу на градієнт, V-подібні кінчики та напилення.

Тим, хто має довгі нігті, можна сміливо проявляти фантазію при виборі дизайну манікюру. Замість класичних білих кінчиків спробуйте лише окантувати верхівку нігтя, а не зафарбовувати тоном.

Стильні ідеї для французького манікюру

Чорно-бежевий варіант

Рожевий градієнт

Альтернатива класичному френчу

Матовість та глибокий відтінок — вдалий мікс

Різнокольоровий настрій

Дизайн для довгих нігтів

Весняно-літній дизайн

Раніше "Телеграф" писав, що в топі нейл-тенденцій залишається дизайн манікюру з геометричними малюнками. А ще ми розповідали про популярний цього сезону нейл-тренд – нігті з ефектом блиску для губ.