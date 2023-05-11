Як носити джинсові шорти у місті: 12 модних знахідок цього літа(фото)

З шортами можна скласти безліч стильних аутфітів, якщо підібрати актуальний фасон

Джинсові шорти — річ, яку варто включити у ваш літній гардероб. Не варто думати, що в них можна ходити тільки пляжем. За вмілої стилізації цей атрибут відмінно впишеться в міські аутфіти.

Які джинсові шорти актуальні в 2023 році та як вписати цю річ у стильний літній образ для міста, розповідає блог про стиль modeis.me в Instagram.

Джинсові шорти підійдуть і для літа у місті, а не лише відпустки. Просто враховуйте деякі нюанси та правила при складанні вашого образу: більш закритий верх, правильна довжина шортів і форма взуття, яка не буде вкорочувати ноги. Зазначається, що актуальним є денім з відбілюванням або без. До того ж, бренди пропонують цього сезону безліч красивих варіантів.

Якщо не хочете ризикувати, то стилісти дають корисну пораду: поєднуйте джинсові шорти з оверсайз-жакетом і взуттям на низькому ходу. А для складніших стилізацій рекомендується вибирати подовжені бермуди разом із високими чоботями.

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Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати правильний фасон футболки, щоб він не розширював плечі та не збільшував зону живота. А ще ми писали, які джинси підходять власницям пишних форм, не всі фасони здатні подати таку фігуру правильно.