Як носити джинсові шорти у місті: 12 модних знахідок цього літа(фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
З шортами можна скласти безліч стильних аутфітів, якщо підібрати актуальний фасон
Джинсові шорти — річ, яку варто включити у ваш літній гардероб. Не варто думати, що в них можна ходити тільки пляжем. За вмілої стилізації цей атрибут відмінно впишеться в міські аутфіти.
Які джинсові шорти актуальні в 2023 році та як вписати цю річ у стильний літній образ для міста, розповідає блог про стиль modeis.me в Instagram.
Джинсові шорти підійдуть і для літа у місті, а не лише відпустки. Просто враховуйте деякі нюанси та правила при складанні вашого образу: більш закритий верх, правильна довжина шортів і форма взуття, яка не буде вкорочувати ноги. Зазначається, що актуальним є денім з відбілюванням або без. До того ж, бренди пропонують цього сезону безліч красивих варіантів.
Якщо не хочете ризикувати, то стилісти дають корисну пораду: поєднуйте джинсові шорти з оверсайз-жакетом і взуттям на низькому ходу. А для складніших стилізацій рекомендується вибирати подовжені бермуди разом із високими чоботями.
12 модних джинсових шортів на літо 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати правильний фасон футболки, щоб він не розширював плечі та не збільшував зону живота. А ще ми писали, які джинси підходять власницям пишних форм, не всі фасони здатні подати таку фігуру правильно.