Рюкзаки з льону, сумки з кори та багато деніму: які речі варто додати до свого літнього гардеробу (фото)

Не забувайте і про яскраві кольори та принти

Літо 2023 року вже на порозі, і багато модниць, напевно, вже не раз ставили питання: які тренди цього року варто врахувати при складанні свого літнього гардероба? Ну що ж, розповідаємо.

Стиліст halyna_bozha у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою тематичною добіркою про тренди літа 2023. Вона зазначає, що багато трендів літа залишилися навесні, але є й нові.

"Не можна забувати, що особистий стиль і комфорт мають бути на першому місці. Тому обирайте ті тренди, які підходять саме вам і дозволяють виразити себе. Адже важливо не лише бути в тренді, але й залишатися вірними собі", — радить модний експерт.

Тренди літа 2023

Серед основних трендів, які не поступаються своїм позиціям вже кілька сезонів, можна відзначити класику в стилі сафарі, а також безліч бежевих та пісочних відтінків. Не забуваємо і про яскраві кольори та принти, які також продовжують бути популярними.

Однак окрім знайомих трендів цей сезон також привнесе у світ моди кілька нових та цікавих напрямків. Ми побачимо багато деніму, мережива та сітки, а також безліч об’ємних деталей та ігор з формами.

І не забуваємо про аксесуари: цього року актуальним буде все, що пов’язане з екологічно чистими матеріалами. Рюкзаки з льону, сумки з кори та інші варіанти – це все в тренді.

Раніше "Телеграф" розповідав про найбільш трендові рюкзаки 2023 року. Ця річ може бути не тільки зручною, але й стильною.