Джинси — незмінний тренд: стиліст назвала тренди і для яких типів фігури вони підходять ідеально (фото)

Трендові вкорочені barrel leg добре підійдуть перевернутому трикутнику

Скільки вже було сказано про джинси і все одно з ними найбільше проблем. Наприклад, скіні хоча й у тренді, але вони підходять не для кожної фігури.

Персональний стиліст Ната Москаленко назвала найголовніші тренди джинсів, їх актуальні базові моделі, а також для яких типів фігури їх варто обирати, щоб завжди виходило стильно.

Трендові оверсайз джинси з низькою посадкою підійдуть перевернутим трикутникам та прямокутникам, враховуючи нюанси фігури.

Актуальна альтернатива для яблука, пісочного годинника та груші — ті ж оверсайз джинси, тільки з високою посадкою .

тільки . Трендові прямі слім джинси з середньою посадкою добре будуть на пісочних годинниках, грушах та прямокутниках.

з добре будуть на пісочних годинниках, грушах та прямокутниках. Альтернативна модель для перевернутого трикутника та яблука — кльошна модель буткат або флейр .

або . Трендові вкорочені barrel leg , або baggy, добре підійдуть перевернутому трикутнику та прямокутнику.

, або добре підійдуть перевернутому трикутнику та прямокутнику. Альтернативна модель для інших типів — вкорочена модель з розширенням від стегон .

з . Трендова модель скіні. Зараз їх шиють з дуже цупкого деніму з високою посадкою і вони не облягають дуже сильно ноги і стегна, а більше схожі на слім. Вони добре підійдуть прямокутнику, пісочному годиннику.

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