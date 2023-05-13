Рус

Джинси — незмінний тренд: стиліст назвала тренди і для яких типів фігури вони підходять ідеально (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Трендові джинси для різних типів фігури Новина оновлена 13 травня 2023, 08:01
Трендові джинси для різних типів фігури. Фото freepik.com

Трендові вкорочені barrel leg добре підійдуть перевернутому трикутнику

Скільки вже було сказано про джинси і все одно з ними найбільше проблем. Наприклад, скіні хоча й у тренді, але вони підходять не для кожної фігури.

Персональний стиліст Ната Москаленко назвала найголовніші тренди джинсів, їх актуальні базові моделі, а також для яких типів фігури їх варто обирати, щоб завжди виходило стильно.

  • Трендові оверсайз джинси з низькою посадкою підійдуть перевернутим трикутникам та прямокутникам, враховуючи нюанси фігури.
  • Актуальна альтернатива для яблука, пісочного годинника та груші — ті ж оверсайз джинси, тільки з високою посадкою.
  • Трендові прямі слім джинси з середньою посадкою добре будуть на пісочних годинниках, грушах та прямокутниках.
  • Альтернативна модель для перевернутого трикутника та яблука — кльошна модель буткат або флейр.
  • Трендові вкорочені barrel leg, або baggy, добре підійдуть перевернутому трикутнику та прямокутнику.
  • Альтернативна модель для інших типів — вкорочена модель з розширенням від стегон.
  • Трендова модель скіні. Зараз їх шиють з дуже цупкого деніму з високою посадкою і вони не облягають дуже сильно ноги і стегна, а більше схожі на слім. Вони добре підійдуть прямокутнику, пісочному годиннику.
джинси
джинси
джинси
джинси
джинси
джинси

Раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, які фасони білої сорочки актуальні у 2023 році. Всього їх сім.

Теги:
#Мода #Джинси #Тренди