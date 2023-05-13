Джинси — незмінний тренд: стиліст назвала тренди і для яких типів фігури вони підходять ідеально (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Трендові вкорочені barrel leg добре підійдуть перевернутому трикутнику
Скільки вже було сказано про джинси і все одно з ними найбільше проблем. Наприклад, скіні хоча й у тренді, але вони підходять не для кожної фігури.
Персональний стиліст Ната Москаленко назвала найголовніші тренди джинсів, їх актуальні базові моделі, а також для яких типів фігури їх варто обирати, щоб завжди виходило стильно.
- Трендові оверсайз джинси з низькою посадкою підійдуть перевернутим трикутникам та прямокутникам, враховуючи нюанси фігури.
- Актуальна альтернатива для яблука, пісочного годинника та груші — ті ж оверсайз джинси, тільки з високою посадкою.
- Трендові прямі слім джинси з середньою посадкою добре будуть на пісочних годинниках, грушах та прямокутниках.
- Альтернативна модель для перевернутого трикутника та яблука — кльошна модель буткат або флейр.
- Трендові вкорочені barrel leg, або baggy, добре підійдуть перевернутому трикутнику та прямокутнику.
- Альтернативна модель для інших типів — вкорочена модель з розширенням від стегон.
- Трендова модель скіні. Зараз їх шиють з дуже цупкого деніму з високою посадкою і вони не облягають дуже сильно ноги і стегна, а більше схожі на слім. Вони добре підійдуть прямокутнику, пісочному годиннику.
Раніше відомий дизайнер Андре Тан розповів, які фасони білої сорочки актуальні у 2023 році. Всього їх сім.