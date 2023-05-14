Найніжніший манікюр літа 2023: найкращі ідеї з квітами, які підійдуть під будь-яке вбрання (фото)

Безпрограшний варіант на всі випадки життя в новому сезоні

Один із найбільш затребуваних трендів у манікюрі влітку – це використання квіткових візерунків на нігтях. Майстри манікюру часто пропонують у спекотну пору року яскраві та барвисті дизайни, що включають такі квіти, як ромашки, соняшники та троянди, намальовані вручну на пастельних або глянцевих основах.

Якщо ви віддаєте перевагу простому і стриманому дизайну, то рекомендуємо звернути увагу на блідо-рожеві, персикові або м’ято-зелені відтінки, або можна зробити квітковий френч. Також ніжно-блакитний, пастельно-жовтий і бузковий виглядають дуже ефектно, і всі ці кольори гармонійно поєднуються один з одним.

Щоб створити красивий контраст, можна поєднувати різнокольорові кінчики із білими пелюстками. Ще один спосіб втілити цю тенденцію – намалювати квітку лише на одному чи двох нігтях. В якості фону для досягнення цієї естетики підійде будь-який нюдовий відтінок.

"Телеграф" підготував добірку стильних прикладів манікюру з ніжними квітковими візерунками, які підійдуть будь-якій представниці прекрасної статі і під будь-яке вбрання у новому сезоні.

Раніше майстер манікюру назвала антитренди манікюру. За її словами, є потворні дизайни, які люблять багато дівчат, і це їхня головна помилка.