Речі, без яких не обійтися: топ-5 мас-хевів літнього гардеробу 2023 (фото)

Ці речі зроблять ваші літні образи чарівними

Літо потроху стукає у наші двері, і з кожним днем на вулиці стає все гарячіше та гарячіше. А це означає, що настав час діставати з шаф свої найулюбленіші літні речі. Ну і за традицією – розповідаємо вам про тренди 2023 року, щоб ви завжди були на стилі.

Стиліст Мирослава Грицак у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою обов’язкових літніх маст-хевів. Якщо у вашому гардеробі досі цих речей немає — бігом по магазинах.

Топ-5 маст-хевів літа 2023:

Білизна бузково-коричневого кольору, або "попіл троянди"

Щоб білизна не світилася під тонкими тканинами літніх речей, рекомендується використовувати білизну. Однак стиліст рекомендує білизну кольору "попіл троянди" або бузково-коричневу. Така білизна не світиться, а без одягу виглядає набагато привабливіше.

Біла сукня/сарафан

Біла сукня – це завжди вдала покупка на літо. Тканину слід вибирати натуральну, і таке вбрання буде дуже актуальним у будь-які літні дні.

В’єтнамки

В’єтнамки – тренд 2023 року, який повертається знову. Стильне і практичне взуття, яке сміливі скандинавські блогери носили і носять абсолютно до всього, навіть до вечірньої сукні.

Шорти бермуди

Саме Бермуди підійдуть як для пляжу, так і на неофіційну ділову зустріч. Зручні та функціональні, легко підібрати верх та скласти безліч образів.

Біла майка із структурованої тканини

Це базовий елемент гардеробу, який дуже добре поєднується з трендовими брюками/джинсами/спідницями та чудово доповнює багатошарові образи.

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