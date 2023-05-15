Речі, без яких не обійтися: топ-5 мас-хевів літнього гардеробу 2023 (фото)
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Ці речі зроблять ваші літні образи чарівними
Літо потроху стукає у наші двері, і з кожним днем на вулиці стає все гарячіше та гарячіше. А це означає, що настав час діставати з шаф свої найулюбленіші літні речі. Ну і за традицією – розповідаємо вам про тренди 2023 року, щоб ви завжди були на стилі.
Стиліст Мирослава Грицак у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою обов’язкових літніх маст-хевів. Якщо у вашому гардеробі досі цих речей немає — бігом по магазинах.
Топ-5 маст-хевів літа 2023:
- Білизна бузково-коричневого кольору, або "попіл троянди"
Щоб білизна не світилася під тонкими тканинами літніх речей, рекомендується використовувати білизну. Однак стиліст рекомендує білизну кольору "попіл троянди" або бузково-коричневу. Така білизна не світиться, а без одягу виглядає набагато привабливіше.
- Біла сукня/сарафан
Біла сукня – це завжди вдала покупка на літо. Тканину слід вибирати натуральну, і таке вбрання буде дуже актуальним у будь-які літні дні.
- В’єтнамки
В’єтнамки – тренд 2023 року, який повертається знову. Стильне і практичне взуття, яке сміливі скандинавські блогери носили і носять абсолютно до всього, навіть до вечірньої сукні.
- Шорти бермуди
Саме Бермуди підійдуть як для пляжу, так і на неофіційну ділову зустріч. Зручні та функціональні, легко підібрати верх та скласти безліч образів.
- Біла майка із структурованої тканини
Це базовий елемент гардеробу, який дуже добре поєднується з трендовими брюками/джинсами/спідницями та чудово доповнює багатошарові образи.
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