Абстракція, мікрофренч і не лише: топ-10 стильних ідей манікюру, які ідеально прикрасять короткі нігті (фото)

Навіть з короткою довжиною нігті можуть мати дивовижний вигляд

За допомогою манікюру можна виявити індивідуальність та підкреслити свій стиль. Для стильного манікюру необов’язково мати довгі нігті, адже коротка довжина при вмілому дизайні має красивий вигляд. Підійде навіть класика нейл-арту — французький манікюр, а саме так званий мікрофренч.

Зверніть увагу на десять стильних ідей манікюру, якщо у вас короткі нігті. Форму підкреслить яскравий колір чи актуальний дизайн.

Нейл-тенденції у 2023 році не обмежують дівчат у виборі. У моді як пастельні відтінки та стриманий дизайн манікюру, так і яскраві кольори, блиск та мерехтіння, всілякі малюнки, наклейки, каміння і стрази.

Якщо у вас коротка довжина нігтів, занадто хитромудрий дизайн може бути громіздким. Тому важливо дотримуватися балансу та пропорцій. Однак не думайте, що короткі нігті мають бути лише однотонними. Тонкий френч, витончена абстракція, черепаховий принт, поталь – ось лише кілька способів урізноманітнити нейл-дизайн володаркам коротких нігтів.

Ідея манікюру на короткі нігті

Контрастні кольори – вдалий мікс

Гламурний дизайн

Трохи блиску не зашкодить

Майже френч

Весняно-літній дизайн

Ідея манікюру для коротких нігтів

Правильний дизайн прикрасить нігті будь-якої довжини

Із таким манікюром можна і на весілля

Черепаховий принт — хіт сезону

Яскрава ідея манікюру

Раніше ми розповідали, що у списку актуальних нейл-тенденцій залишається дизайн манікюру з геометричними малюнками. А ще "Телеграф" писав про популярний цього сезону манікюрний тренд, йдеться про нігті з ефектом блиску для губ.