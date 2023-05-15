Топ-5 найневдаліших покупок 2023, які точно зіпсують будь-який сучасний образ (фото)

Ці предмети гардероба, більш всього, точно є у вашому гардеробі

Інколи ми купуємо речі, які в подальшому надзвичайно важко поєднати, щоб створити стильний образ. На практиці виявляється, що вони можуть спотворити будь-який вигляд, перетворивши його з сучасного на застарілий та невдалий.

Проблема може полягати у самій речі, яка з самого початку не є актуальною. Або ж це можуть бути й деталі, такі як принт або декор, зазначає персональний стиліст Марина Фадієва. У будь-якому випадку, через такі елементи образ не може бути цілісним і стильним у сучасному розумінні.

Експерт назвала п'ять покупок цього сезону, які треба обходити десятою дорогою. Вони вкрай будуть невдалими і зіпсують навіть найдорожчий образ.

Картаті брюки

Більше не мають актуального вигляду. Через принт їх важко стилізувати, особливо, якщо він надто контрастний і активний.

Сумки з активним декором

Через неякісну фурнітуру і активний декор сумка може мати дешевий вигляд. Найбезпечніший варіант — вибирати моделі з мінімальною кількістю декору або взагалі без нього.

Застарілий принт

Він здатен зіпсувати навіть вдалу за кроєм річ. Краще взагалі відмовитись від речі з принтом на користь речі без принту.

Речі, в яких незручно

Дуже високі підбори, завузькі або дуже короткі речі, оточуючі визначають як невдалий образ. Вам повинно бути зручно в одязі не тільки в статичній позі, а і під час ходьби і сидіння.

Взуття з декором і перфорацією

Перфорація, активний декор або принт майже завжди будуть маркерами застарілих моделей.

Раніше ми розповідали про найтрендовіше взуття сезону 2023. Цю пару часто можна помітити не лише на подіумі, але й в образах street-style зірок.