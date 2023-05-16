Самий трендовий аксесуар 2023 року: як вибрати стильну та модну бейсболку на літо (фото)
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Цей головний убір повинен обов’язково бути у літньому гардеробі
Влітку, особливо в сильну спеку, дуже хочеться сховатися десь у прохолодному місці і нікуди не виходити. Однак просидіти так цілий сезон не вдасться. Щоб стильно захистити себе від сонця, модні експерти пропонують звернути увагу на один із трендових аксесуарів цього року — на бейсболки, які можна поєднувати в різних образах.
Стиліст alena_miasoed у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою підказкою, яка допоможе вам вибрати стильний та актуальний аксесуар. На що звертати увагу при виборі кепки читайте далі.
Як вибрати стильну бейсболку
- Звертаємо увагу на козирок. По ширині він повинен відповідати ширині скронь. Не беріть занадто широкий або вузький – це змінює пропорції обличчя.
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- Козирок за формою має нагадувати веселку, тому відмовляємося від плоских та трикутних козирків.⠀
- Тулія (верхня частина капелюха) має бути жорсткою і тримати форму — уникайте м’якої та пом’ятої форми.⠀
Однак, крім усього вищесказаного, у 2023 році також у моді вінтажні м’які бейсболки. Поєднувати їх стильно можна на контрасті: із класичним офіційним одягом.⠀
Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у моді у 2023 році. У тренди повернулися 90-ті, а ще набирають популярності аксесуари з оригінальними ручками.