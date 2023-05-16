Самий трендовий аксесуар 2023 року: як вибрати стильну та модну бейсболку на літо (фото)

Цей головний убір повинен обов’язково бути у літньому гардеробі

Влітку, особливо в сильну спеку, дуже хочеться сховатися десь у прохолодному місці і нікуди не виходити. Однак просидіти так цілий сезон не вдасться. Щоб стильно захистити себе від сонця, модні експерти пропонують звернути увагу на один із трендових аксесуарів цього року — на бейсболки, які можна поєднувати в різних образах.

Стиліст alena_miasoed у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою підказкою, яка допоможе вам вибрати стильний та актуальний аксесуар. На що звертати увагу при виборі кепки читайте далі.

Як вибрати стильну бейсболку

Звертаємо увагу на козирок. По ширині він повинен відповідати ширині скронь. Не беріть занадто широкий або вузький – це змінює пропорції обличчя.

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Козирок за формою має нагадувати веселку, тому відмовляємося від плоских та трикутних козирків.⠀

Тулія (верхня частина капелюха) має бути жорсткою і тримати форму — уникайте м’якої та пом’ятої форми.⠀

Однак, крім усього вищесказаного, у 2023 році також у моді вінтажні м’які бейсболки. Поєднувати їх стильно можна на контрасті: із класичним офіційним одягом.⠀

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у моді у 2023 році. У тренди повернулися 90-ті, а ще набирають популярності аксесуари з оригінальними ручками.