Рус

Самий трендовий аксесуар 2023 року: як вибрати стильну та модну бейсболку на літо (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1016
Кепки — один із найактуальніших трендів літа 2023 Новина оновлена 16 травня 2023, 08:11
Кепки — один із найактуальніших трендів літа 2023. Фото pexels.com

Цей головний убір повинен обов’язково бути у літньому гардеробі

Влітку, особливо в сильну спеку, дуже хочеться сховатися десь у прохолодному місці і нікуди не виходити. Однак просидіти так цілий сезон не вдасться. Щоб стильно захистити себе від сонця, модні експерти пропонують звернути увагу на один із трендових аксесуарів цього року — на бейсболки, які можна поєднувати в різних образах.

Стиліст alena_miasoed у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою підказкою, яка допоможе вам вибрати стильний та актуальний аксесуар. На що звертати увагу при виборі кепки читайте далі.

Як вибрати стильну бейсболку

  • Звертаємо увагу на козирок. По ширині він повинен відповідати ширині скронь. Не беріть занадто широкий або вузький – це змінює пропорції обличчя.
Як вибрати стильну бейсболку
Як вибрати стильну бейсболку

  • Козирок за формою має нагадувати веселку, тому відмовляємося від плоских та трикутних козирків.⠀
Як вибрати стильну бейсболку
  • Тулія (верхня частина капелюха) має бути жорсткою і тримати форму — уникайте м’якої та пом’ятої форми.⠀
Як вибрати стильну бейсболку
Як вибрати стильну бейсболку

Однак, крім усього вищесказаного, у 2023 році також у моді вінтажні м’які бейсболки. Поєднувати їх стильно можна на контрасті: із класичним офіційним одягом.⠀

Як вибрати стильну бейсболку
Як вибрати стильну бейсболку

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у моді у 2023 році. У тренди повернулися 90-ті, а ще набирають популярності аксесуари з оригінальними ручками.

Теги:
#Мода #Аксесуар #Тренди #Бейсболка #Кепка