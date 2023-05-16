Ідеальні варіанти для літа 2023: топ-8 трендових кольорів для стильного та яскравого манікюру (фото)

Цього літа модниці розпещені вибором!

Літо вже біля наших дверей, а це означає, що настав час вибрати новий літній манікюр та нові відтінки лаку для нігтів. Теплі місяці — це чудова можливість носити сміливіші та барвисті дизайни нейл-арту.

Погодьтеся, літні кольори для нігтів підбирати веселіше. Отже, якщо ви шукаєте нові відтінки для вашого манікюру, ось кілька порад, які ідеально підходять для літнього сезону 2023 року.

Літній манікюр 2023: топ-8 трендових кольорів та відтінків

Цукерково-рожевий відтінок

Цього літа ми забуваємо про рожевий рум’янець і замість цього вибираємо яскравіші відтінки. Цукерково-рожевий з малиновим відтінком надає нігтям більше блиску, інтенсивного та барвистого вигляду.

Apple Red

Це класика, актуальна у всі пори року. Цей відтінок пропонує безліч відтінків: є яблучно-червоний або яскраво-вишнево-червоний лак, а також червоно-жовтогарячі відтінки, натхненні прекрасним заходом сонця. У будь-якому випадку цей колір добре поєднується з будь-яким стильним літнім вбранням.

Неонові нігті або яскраво-жовтий колір

Лаки для нігтів, які виглядають як цитрусові, є частиною тенденцій цього літа 2023 року.

Небесно-блакитний колір

Цей м’який колірний тренд літа 2023 — один із фаворитів. Просто погляд на цей колір на ваших руках чи ногах заспокоює.

Пастельно-фіолетовий колір

Цей шикарний та піднесений колір можна наносити трьома шарами лаку для отримання матового покриття без смуг. А для блискучого фінішу додайте трохи срібних чи золотих блискіток, які нагадують про сяйво літа.

Білий

Нові версії білого відтінку, що трохи схиляються до відтінків сірого, рожевого або фіолетового. Майже непомітні, ці нейтральні відтінки кольорів добре поєднуються з вашими сучасними вбраннями.

Новий погляд на французький манікюр

На нейтральному та прозорому лаку також можна внести нотку ніжних пастельних тонів з різними тонами кольорів на кожному нігті. Це одна з актуальних тенденцій.

Яскраво-зелений або зелений лайм

Для оригінального літнього манікюру немає нічого кращого за яскраво-зеленого. Не надто темний, не надто світлий, а натхненний природою ботанічний зелений колір.

Раніше ми розповідали, що у списку актуальних нейл-тенденцій залишається дизайн манікюру з геометричними малюнками. А ще "Телеграф" писав про популярний цього сезону манікюрний тренд, йдеться про нігті з ефектом блиску для губ.