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Ідеальні варіанти для літа 2023: топ-8 трендових кольорів для стильного та яскравого манікюру (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Літній манікюр 2023 — топ-8 трендових кольорів та відтінків Новина оновлена 16 травня 2023, 14:22
Літній манікюр 2023 — топ-8 трендових кольорів та відтінків. Фото pexels.com

Цього літа модниці розпещені вибором!

Літо вже біля наших дверей, а це означає, що настав час вибрати новий літній манікюр та нові відтінки лаку для нігтів. Теплі місяці — це чудова можливість носити сміливіші та барвисті дизайни нейл-арту.

Погодьтеся, літні кольори для нігтів підбирати веселіше. Отже, якщо ви шукаєте нові відтінки для вашого манікюру, ось кілька порад, які ідеально підходять для літнього сезону 2023 року.

Літній манікюр 2023: топ-8 трендових кольорів та відтінків

  • Цукерково-рожевий відтінок

Цього літа ми забуваємо про рожевий рум’янець і замість цього вибираємо яскравіші відтінки. Цукерково-рожевий з малиновим відтінком надає нігтям більше блиску, інтенсивного та барвистого вигляду.

Літній манікюр 2023 — цукерково-рожевий колір
  • Apple Red

Це класика, актуальна у всі пори року. Цей відтінок пропонує безліч відтінків: є яблучно-червоний або яскраво-вишнево-червоний лак, а також червоно-жовтогарячі відтінки, натхненні прекрасним заходом сонця. У будь-якому випадку цей колір добре поєднується з будь-яким стильним літнім вбранням.

Літній манікюр 2023 — яблучно-червоний колір
  • Неонові нігті або яскраво-жовтий колір

Лаки для нігтів, які виглядають як цитрусові, є частиною тенденцій цього літа 2023 року.

Літній манікюр 2023 – неоновий жовтий колір
  • Небесно-блакитний колір

Цей м’який колірний тренд літа 2023 — один із фаворитів. Просто погляд на цей колір на ваших руках чи ногах заспокоює.

Літній манікюр 2023 – небесно блакитний колір
  • Пастельно-фіолетовий колір

Цей шикарний та піднесений колір можна наносити трьома шарами лаку для отримання матового покриття без смуг. А для блискучого фінішу додайте трохи срібних чи золотих блискіток, які нагадують про сяйво літа.

Літній манікюр 2023 — пастельно-фіолетовий колір
  • Білий

Нові версії білого відтінку, що трохи схиляються до відтінків сірого, рожевого або фіолетового. Майже непомітні, ці нейтральні відтінки кольорів добре поєднуються з вашими сучасними вбраннями.

Літній манікюр 2023 — білий колір
  • Новий погляд на французький манікюр

На нейтральному та прозорому лаку також можна внести нотку ніжних пастельних тонів з різними тонами кольорів на кожному нігті. Це одна з актуальних тенденцій.

Літній манікюр 2023 – новий французький манікюр
  • Яскраво-зелений або зелений лайм

Для оригінального літнього манікюру немає нічого кращого за яскраво-зеленого. Не надто темний, не надто світлий, а натхненний природою ботанічний зелений колір.

Літній манікюр 2023 – зелений колір

Раніше ми розповідали, що у списку актуальних нейл-тенденцій залишається дизайн манікюру з геометричними малюнками. А ще "Телеграф" писав про популярний цього сезону манікюрний тренд, йдеться про нігті з ефектом блиску для губ.

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#Мода #Манікюр