Ідеальні варіанти для літа 2023: топ-8 трендових кольорів для стильного та яскравого манікюру (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цього літа модниці розпещені вибором!
Літо вже біля наших дверей, а це означає, що настав час вибрати новий літній манікюр та нові відтінки лаку для нігтів. Теплі місяці — це чудова можливість носити сміливіші та барвисті дизайни нейл-арту.
Погодьтеся, літні кольори для нігтів підбирати веселіше. Отже, якщо ви шукаєте нові відтінки для вашого манікюру, ось кілька порад, які ідеально підходять для літнього сезону 2023 року.
Літній манікюр 2023: топ-8 трендових кольорів та відтінків
- Цукерково-рожевий відтінок
Цього літа ми забуваємо про рожевий рум’янець і замість цього вибираємо яскравіші відтінки. Цукерково-рожевий з малиновим відтінком надає нігтям більше блиску, інтенсивного та барвистого вигляду.
- Apple Red
Це класика, актуальна у всі пори року. Цей відтінок пропонує безліч відтінків: є яблучно-червоний або яскраво-вишнево-червоний лак, а також червоно-жовтогарячі відтінки, натхненні прекрасним заходом сонця. У будь-якому випадку цей колір добре поєднується з будь-яким стильним літнім вбранням.
- Неонові нігті або яскраво-жовтий колір
Лаки для нігтів, які виглядають як цитрусові, є частиною тенденцій цього літа 2023 року.
- Небесно-блакитний колір
Цей м’який колірний тренд літа 2023 — один із фаворитів. Просто погляд на цей колір на ваших руках чи ногах заспокоює.
- Пастельно-фіолетовий колір
Цей шикарний та піднесений колір можна наносити трьома шарами лаку для отримання матового покриття без смуг. А для блискучого фінішу додайте трохи срібних чи золотих блискіток, які нагадують про сяйво літа.
- Білий
Нові версії білого відтінку, що трохи схиляються до відтінків сірого, рожевого або фіолетового. Майже непомітні, ці нейтральні відтінки кольорів добре поєднуються з вашими сучасними вбраннями.
- Новий погляд на французький манікюр
На нейтральному та прозорому лаку також можна внести нотку ніжних пастельних тонів з різними тонами кольорів на кожному нігті. Це одна з актуальних тенденцій.
- Яскраво-зелений або зелений лайм
Для оригінального літнього манікюру немає нічого кращого за яскраво-зеленого. Не надто темний, не надто світлий, а натхненний природою ботанічний зелений колір.
Раніше ми розповідали, що у списку актуальних нейл-тенденцій залишається дизайн манікюру з геометричними малюнками. А ще "Телеграф" писав про популярний цього сезону манікюрний тренд, йдеться про нігті з ефектом блиску для губ.