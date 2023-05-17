Найстильніший купальник на літо 2023: фасон, який притягуватиме погляди (фото)

У такому купальнику ви будете неперевершеною

З кожним днем стає все тепліше і тепліше, а це означає, що незабаром поступово пляжі заполонять охочі позасмагати і купатися. Чому б не зробити свій похід до води також стильним? Зазначимо, що пляжна мода також сприйнятлива до загальних тенденцій моди, тому щороку в тренді щось новеньке.

Як зазначають стилісти, одним із головних трендів 2023 року є різні фігурні вирізи. І цього літа вони прикрашають не лише трикотажні сукні, ефектні топи та модні джинси, а й присутні у дизайні купальників.

Ефектні вирізи на талії, пресі та декольте – найсексуальніший тренд пляжної моди цього сезону. І нехай купальники з вирізами не найпрактичніший варіант для рівної засмаги, зате увагу до себе ви привернете.

Трендові купальники літа 2023

Раніше "Телеграф" розповідав про шість трендових прикрас весняно-літнього сезону. Логотипи, квіти, перлини акцентуємо на цих деталях. Також ми писали, які аксесуари увійшли до списку антитрендів-2023. Ці помилки часто припускаються всіх жінок.