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Френч по-літньому: десять красивих ідей французького манікюру, які легко повторити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Френч може бути різним Новина оновлена 17 травня 2023, 14:33
Френч може бути різним. Фото Freepik

Настав час відійти від класичного французького манікюру і додати в нейл-дизайн яскравості та літнього настрою

Французький манікюр – класика нейл-арту, яка залишається актуальною крізь тренди та сезони. Однак зараз модниці уникають базового поєднання нюдового покриття з білими кінчиками. Якщо трохи урізноманітнити френч, то він матиме літній, свіжий та стильний вигляд.

"Телеграф" публікує десять красивих ідей французького манікюру. Такий френч прикрасить нігті будь-якої довжини цього літа.

Не бійтеся проявити фантазію при створенні дизайну манікюру у стилі френча. Нейл-тенденції у 2023 році вражають різноманітністю та неоднорідністю, навіть найпримхливіші модниці зможуть задовольнити свої запити.

Найпростіший спосіб зробити французький нейл-арт яскравішим: покрити кінчики кольором, а не білим топом. Пастельні відтінки лавандового та м’ятного або насичений бордовий і синій кольори – вибір за вами. Ви також можете нанести на кінчики нігтів відразу кілька лаків, навіть чорно-біле поєднання має стильний вигляд. Любителькам сміливих принтів на нігтях сподобаються ідеї з леопардовими, черепаховими, зміїними та не лише кінчиками.

Крім того, нейл-майстри покривають кольором не лише верхню частину нігтьової пластини, а й обрамляють нижню. Такий дизайн найкраще підійде до м’яких форм. Основу вибирайте на свій смак, актуальні як напівпрозорі покриття, так і більш щільні рожевого та бежевого відтінків.

Ідеї французького манікюру для літа 2023

Французький манікюр
Французький манікюр
Французький манікюр
Французький манікюр
Французький манікюр
Французький манікюр
Французький манікюр
Французький манікюр
Французький манікюр
Французький манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, які нейл-тенденції опинилися у топі влітку 2023 року. Якщо коротко, то яскраві відтінки посідають чільне місце серед майбутніх трендів манікюру.

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#Манікюр #Французький манікюр