Френч по-літньому: десять красивих ідей французького манікюру, які легко повторити (фото)

Настав час відійти від класичного французького манікюру і додати в нейл-дизайн яскравості та літнього настрою

Французький манікюр – класика нейл-арту, яка залишається актуальною крізь тренди та сезони. Однак зараз модниці уникають базового поєднання нюдового покриття з білими кінчиками. Якщо трохи урізноманітнити френч, то він матиме літній, свіжий та стильний вигляд.

"Телеграф" публікує десять красивих ідей французького манікюру. Такий френч прикрасить нігті будь-якої довжини цього літа.

Не бійтеся проявити фантазію при створенні дизайну манікюру у стилі френча. Нейл-тенденції у 2023 році вражають різноманітністю та неоднорідністю, навіть найпримхливіші модниці зможуть задовольнити свої запити.

Найпростіший спосіб зробити французький нейл-арт яскравішим: покрити кінчики кольором, а не білим топом. Пастельні відтінки лавандового та м’ятного або насичений бордовий і синій кольори – вибір за вами. Ви також можете нанести на кінчики нігтів відразу кілька лаків, навіть чорно-біле поєднання має стильний вигляд. Любителькам сміливих принтів на нігтях сподобаються ідеї з леопардовими, черепаховими, зміїними та не лише кінчиками.

Крім того, нейл-майстри покривають кольором не лише верхню частину нігтьової пластини, а й обрамляють нижню. Такий дизайн найкраще підійде до м’яких форм. Основу вибирайте на свій смак, актуальні як напівпрозорі покриття, так і більш щільні рожевого та бежевого відтінків.

Ідеї французького манікюру для літа 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які нейл-тенденції опинилися у топі влітку 2023 року. Якщо коротко, то яскраві відтінки посідають чільне місце серед майбутніх трендів манікюру.