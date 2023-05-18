В міру жіночно і стильно: топ-10 суконь, які зроблять весняний образ дивовижним (фото)
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Довгі чи короткі, шовкові чи трикотажні… Вибір суконь цього сезону приємно вражає
У весняному гардеробі має бути хоча б одна актуальна сукня. Не виходять з моди як трикотажні фасони, доречні в прохолоднішу погоду, так і легкі та повітряні варіанти з шовку, які можна носити і влітку.
Навесні 2023 року варто звернути на десять стильних суконь, які зроблять ваш образ дивовижним. Про це розповідають стилісти блогу _monkey_fashion_ в Instagram.
Сукня – обов’язковий елемент аутфітів у весняно-літній сезон. Ця річ може бути в міру жіночною і стати родзинкою образу. Модниці носять сукні та взимку, але саме весна й літо провокують бум різноманітних фасонів суконь.
Які сукні актуальні навесні-2023:
- З квадратним вирізом.
- З об’ємними рукавами.
- Із воланами.
- З коміром.
- З розрізом.
- Трикотажні довжини максі.
- Сукні-комбінації з шовку та атласу.
- У романтичному стилі.
Стильні сукні на весну 2023
Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто включити до літнього гардеробу. Дизайнери вже розповіли про головні тенденції майбутнього сезону. А ще ми писали, як вибрати стильні джинси, які залишатимуться в моді крізь сезони. Дуже важливо врахувати нюанси фігури, щоб фасон не зіпсував її.