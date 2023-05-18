В міру жіночно і стильно: топ-10 суконь, які зроблять весняний образ дивовижним (фото)

Довгі чи короткі, шовкові чи трикотажні… Вибір суконь цього сезону приємно вражає

У весняному гардеробі має бути хоча б одна актуальна сукня. Не виходять з моди як трикотажні фасони, доречні в прохолоднішу погоду, так і легкі та повітряні варіанти з шовку, які можна носити і влітку.

Навесні 2023 року варто звернути на десять стильних суконь, які зроблять ваш образ дивовижним. Про це розповідають стилісти блогу _monkey_fashion_ в Instagram.

Сукня – обов’язковий елемент аутфітів у весняно-літній сезон. Ця річ може бути в міру жіночною і стати родзинкою образу. Модниці носять сукні та взимку, але саме весна й літо провокують бум різноманітних фасонів суконь.

Які сукні актуальні навесні-2023:

З квадратним вирізом.

З об’ємними рукавами.

Із воланами.

З коміром.

З розрізом.

Трикотажні довжини максі.

Сукні-комбінації з шовку та атласу.

У романтичному стилі.

Стильні сукні на весну 2023

Міні знову в моді

Жіночні варіанти суконь

Базові сукні цієї весни

З ноткою романтизму

Максі – хіт сезону

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто включити до літнього гардеробу. Дизайнери вже розповіли про головні тенденції майбутнього сезону. А ще ми писали, як вибрати стильні джинси, які залишатимуться в моді крізь сезони. Дуже важливо врахувати нюанси фігури, щоб фасон не зіпсував її.