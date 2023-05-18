Рус

В міру жіночно і стильно: топ-10 суконь, які зроблять весняний образ дивовижним (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сукня – обов’язковий атрибут весняного гардеробу
Сукня – обов’язковий атрибут весняного гардеробу. Фото Freepik

Довгі чи короткі, шовкові чи трикотажні… Вибір суконь цього сезону приємно вражає

У весняному гардеробі має бути хоча б одна актуальна сукня. Не виходять з моди як трикотажні фасони, доречні в прохолоднішу погоду, так і легкі та повітряні варіанти з шовку, які можна носити і влітку.

Навесні 2023 року варто звернути на десять стильних суконь, які зроблять ваш образ дивовижним. Про це розповідають стилісти блогу _monkey_fashion_ в Instagram.

Сукня – обов’язковий елемент аутфітів у весняно-літній сезон. Ця річ може бути в міру жіночною і стати родзинкою образу. Модниці носять сукні та взимку, але саме весна й літо провокують бум різноманітних фасонів суконь.

Які сукні актуальні навесні-2023:

  • З квадратним вирізом.
  • З об’ємними рукавами.
  • Із воланами.
  • З коміром.
  • З розрізом.
  • Трикотажні довжини максі.
  • Сукні-комбінації з шовку та атласу.
  • У романтичному стилі.

Стильні сукні на весну 2023

Стильні образи із сукнями
Міні знову в моді
Стильні образи із сукнями
Жіночні варіанти суконь
Стильні образи із сукнями
Базові сукні цієї весни
Стильні образи із сукнями
З ноткою романтизму
Стильні образи із сукнями
Максі – хіт сезону

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто включити до літнього гардеробу. Дизайнери вже розповіли про головні тенденції майбутнього сезону. А ще ми писали, як вибрати стильні джинси, які залишатимуться в моді крізь сезони. Дуже важливо врахувати нюанси фігури, щоб фасон не зіпсував її.

Теги:
#Мода #Плаття