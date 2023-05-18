Як стильно одягатися дівчині plus size: 11 базових речей, які мають бути в гардеробі цього літа (фото)

Стилістка розповіла, які речі підійдуть володаркам розмірів XL та більше

Якщо у вас пишні форми, не варто обмежуватись речами чорного кольору та суцільним оверсайзом. Стилісти підкажуть, як одягатись дівчатам plus size. Влітку ви зможете створити актуальні розкішні образи.

Варто включити 11 базових речей до літнього гардеробу дівчатам plus size. Детальніше розповідає стилістка gulevatatanja у Instagram.

Сучасні модні тенденції вражають різноманітністю та варіативністю. Бренди представляють лінійку актуальних речей різних розмірів, тому навіть якщо розмір починається від XL, завжди є можливість підібрати стильний одяг.

Стилістка радить дівчатам з пишними формами включити до літнього гардеробу 11 речей, у тому числі одяг, взуття й аксесуари:

футболки з V-подібним вирізом

сорочка оверсайз

спідниця А-силуету в складку

сукня із запахом

сукня у вертикальну смужку

штани із защипами

кардиган

блуза із запахом

взуття на стійких підборах

білі кросівки

ремінь

Ідеї стильних образів для дівчат plus size

Смужка та вертикалі — чудовий вибір

Невеликий підбор не зашкодить

Розмір одягу не відіграє роль, якщо є відчуття смаку

Літні образи на будь-який смак

Штани та футболка — універсальна формула

У гардеробі кожної має бути актуальний брючний костюм

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати джинси дівчатам із пишними формами. Варто врахувати кілька нюансів, щоб підкреслити переваги фігури.