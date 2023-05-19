Ці відтінки – тренди весни-літа 2023 року: актуальна кольорова гама літнього гардеробу (фото)

Речі в таких кольорах – обов’язкова складова літнього гардеробу.

Весна поступово добігає кінця, а це означає, що настав час діставати зі своїх шаф шорти, легенькі майки та футболки, сукні та сарафани. Однак не забувайте, що стилісти ще взимку представили трендову кольорову гаму літа 2023, яка буде на піку актуальності. Якщо хочете бути "на стилі" — зверніть увагу на ці кольори та відтінки.

Як відзначає whowhatwear, цього сезону модниці мають вибір від блідих пастельних кольорів до сліпучих металевих відтінків. Загалом, стилісти постаралися, щоби кожна дівчина знайшла собі колір для натхнення.

Трендові кольори літа 2023

Металік — навіть у найпростішому вбранні пара срібних туфель або аксесуар привнесуть в образ особливий шарм.

Блідо-рожевий колір — неймовірно трендовий відтінок, який можна використовувати як у речах, так і в взуття та аксесуарах.

Холодний лавандовий відтінок – дизайнери люблять крижані пастельні тони.

Темно-зелений лайм — жоден сезон не обходиться без зеленого кольору, і 2023 року трендовий саме цей відтінок.

Червоний колір — "це те, що потрібно любити цього сезону". Відтінок легко поєднується з іншими нейтральними кольорами.

Чорний колір — силует 90-х і мода в стилі гранж, як і раніше, знаходяться на вершині поточного циклу тенденцій.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто включити до літнього гардероба. Дизайнери вже розповіли про головні тенденції майбутнього сезону. А ще ми писали, як вибрати стильні джинси, які залишатимуться в моді крізь сезони. Дуже важливо врахувати нюанси фігури, щоб фасон не зіпсував її.