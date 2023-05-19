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Готуйтесь ловити на собі погляди: топ-5 найпопулярніших трендів манікюру на літо 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди літнього манікюру 2023 року Новина оновлена 19 травня 2023, 12:06
Тренди літнього манікюру 2023 року. Фото pexels.com

Цього сезону кожна знайде щось для себе.

Манікюр є частиною рутини для жінок. Цей маленький момент, коли кожна модниця може побалувати себе та подбати про свої руки. Однак коли приходить час вибирати колір лаку та дизайн, багато жінок не можуть визначитися. Для цього ми розповідаємо про головні тренди манікюру 2023, щоб хоч трохи полегшити "муки вибору".

Кольори лаку для нігтів "безмежні", але деякі відтінки таки виділяються цього року в новому літньому сезоні, пише santeplus. Ділимося з вами п’ятьма стильними та актуальними дизайнами, які обов’язково притягуватимуть погляди.

Тренди літнього манікюру 2023 року

  • Білі нігті з молочним фінішем

Нюдовий колір більш ніж будь-коли знаходиться на вершині зіркових відтінків на цей час.

Тренди літнього манікюру 2023 року — молочний
Тренди літнього манікюру 2023 року – білий
  • Яскраво-червоні нігті

Червоні нігті повертаються у 2023 році! Непідвладний часу дизайн для особливих випадків.

Тренди літнього манікюру 2023 року – червоний
Тренди літнього манікюру 2023 року — матовий червоний
  • Хромовані чи металеві нігті

Сріблястий, бронзовий, простий та витончений, ці нові кольори зроблять ваш образ сміливим та яскравим.

Тренди літнього манікюру 2023 року — хром
Тренди літнього манікюру 2023 року — металік
  • Нігті пурпурового кольору

Стильний у будь-який час року колір однаково має гарний вигляд на коротких, довгих, мигдалеподібних або квадратних нігтях.

Тренди літнього манікюру 2023 — пурпурне омбре
Тренди літнього манікюру 2023 року – пурпурний
  • Нігті з оксамитовим ефектом

Ці нові мерехтливі кольори лаку — найкрутіший спосіб показати свої нігті.

Тренди літнього манікюру 2023 року — оксамит
Тренди літнього манікюру 2023 року — оксамитові

Раніше "Телеграф" розповідав, які нейл-тенденції опинилися у топі влітку 2023 року. Якщо коротко, то яскраві відтінки посідають чільне місце серед майбутніх трендів манікюру.

Теги:
#Мода #Манікюр #Тренди