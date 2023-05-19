Готуйтесь ловити на собі погляди: топ-5 найпопулярніших трендів манікюру на літо 2023 (фото)

Цього сезону кожна знайде щось для себе.

Манікюр є частиною рутини для жінок. Цей маленький момент, коли кожна модниця може побалувати себе та подбати про свої руки. Однак коли приходить час вибирати колір лаку та дизайн, багато жінок не можуть визначитися. Для цього ми розповідаємо про головні тренди манікюру 2023, щоб хоч трохи полегшити "муки вибору".

Кольори лаку для нігтів "безмежні", але деякі відтінки таки виділяються цього року в новому літньому сезоні, пише santeplus. Ділимося з вами п’ятьма стильними та актуальними дизайнами, які обов’язково притягуватимуть погляди.

Тренди літнього манікюру 2023 року

Білі нігті з молочним фінішем

Нюдовий колір більш ніж будь-коли знаходиться на вершині зіркових відтінків на цей час.

Яскраво-червоні нігті

Червоні нігті повертаються у 2023 році! Непідвладний часу дизайн для особливих випадків.

Хромовані чи металеві нігті

Сріблястий, бронзовий, простий та витончений, ці нові кольори зроблять ваш образ сміливим та яскравим.

Нігті пурпурового кольору

Стильний у будь-який час року колір однаково має гарний вигляд на коротких, довгих, мигдалеподібних або квадратних нігтях.

Нігті з оксамитовим ефектом

Ці нові мерехтливі кольори лаку — найкрутіший спосіб показати свої нігті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які нейл-тенденції опинилися у топі влітку 2023 року. Якщо коротко, то яскраві відтінки посідають чільне місце серед майбутніх трендів манікюру.