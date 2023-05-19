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Як модно одягатися влітку-2023: вісім стильних формул образів, які легко повторити (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
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Літо не за горами
Літо не за горами. Фото freepik.com

Каблуки або кросівки, спідниця чи шорти… Літній гардероб дає можливість складати зручні та красиві аутфіти

Зовсім скоро в наше життя увірветься літо, тому настав час задуматися про літні образи. Тепла пора року дарує можливість створювати стильні аутфіти у яскравих кольорах. Низький хід або підбори – вибір за вами.

Варто звернути увагу на вісім формул луків, які легко повторити. Про це розповідає блог stylist.inna в instagram.

Вдалі комбінації, щоб створити стильний літній образ у 2023 році:

  • Бермуди + топ, що облягає + підбори
  • Костюм (штани з жилетом) + підбори\низький хід. Вигідна інвестиція, оскільки можна носити кожен елемент окремо.
  • Спортивні шорти + об’ємна сорочка + підбори
  • Пишна довга спідниця + топ, що облягає + балетки\туфлі\босоніжки\кеди\кросівки
  • Льняна сукня міді\максі + босоніжки\шльопанці на масивній підошві
  • Футболка + штани + підбори\низький хід
  • Об’ємні штани + топ, що облягає + низький хід

Стильні літні образи 2023

Стильні літні образи 2023
Стильні літні образи 2023
Стильні літні образи 2023
Стильні літні образи 2023
Стильні літні образи 2023
Стильні літні образи 2023
Стильні літні образи 2023
Стильні літні образи 2023

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші фасони суконь у 2023 році. А ще ми писали, як підібрати актуальний фасон купальника цього літа, щоб ваші пляжні образи були у тренді.

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#Мода #Стиль