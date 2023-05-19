Як модно одягатися влітку-2023: вісім стильних формул образів, які легко повторити (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 2364
Каблуки або кросівки, спідниця чи шорти… Літній гардероб дає можливість складати зручні та красиві аутфіти
Зовсім скоро в наше життя увірветься літо, тому настав час задуматися про літні образи. Тепла пора року дарує можливість створювати стильні аутфіти у яскравих кольорах. Низький хід або підбори – вибір за вами.
Варто звернути увагу на вісім формул луків, які легко повторити. Про це розповідає блог stylist.inna в instagram.
Вдалі комбінації, щоб створити стильний літній образ у 2023 році:
- Бермуди + топ, що облягає + підбори
- Костюм (штани з жилетом) + підбори\низький хід. Вигідна інвестиція, оскільки можна носити кожен елемент окремо.
- Спортивні шорти + об’ємна сорочка + підбори
- Пишна довга спідниця + топ, що облягає + балетки\туфлі\босоніжки\кеди\кросівки
- Льняна сукня міді\максі + босоніжки\шльопанці на масивній підошві
- Футболка + штани + підбори\низький хід
- Об’ємні штани + топ, що облягає + низький хід
Стильні літні образи 2023
Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші фасони суконь у 2023 році. А ще ми писали, як підібрати актуальний фасон купальника цього літа, щоб ваші пляжні образи були у тренді.