Як модно одягатися влітку-2023: вісім стильних формул образів, які легко повторити (фото)

Каблуки або кросівки, спідниця чи шорти… Літній гардероб дає можливість складати зручні та красиві аутфіти

Зовсім скоро в наше життя увірветься літо, тому настав час задуматися про літні образи. Тепла пора року дарує можливість створювати стильні аутфіти у яскравих кольорах. Низький хід або підбори – вибір за вами.

Варто звернути увагу на вісім формул луків, які легко повторити. Про це розповідає блог stylist.inna в instagram.

Вдалі комбінації, щоб створити стильний літній образ у 2023 році:

Бермуди + топ, що облягає + підбори

Костюм (штани з жилетом) + підбори\низький хід. Вигідна інвестиція, оскільки можна носити кожен елемент окремо.

Спортивні шорти + об’ємна сорочка + підбори

Пишна довга спідниця + топ, що облягає + балетки\туфлі\босоніжки\кеди\кросівки

Льняна сукня міді\максі + босоніжки\шльопанці на масивній підошві

Футболка + штани + підбори\низький хід

Об’ємні штани + топ, що облягає + низький хід

Стильні літні образи 2023

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