"Рум'янець" на нігтях: ідеї ніжного тренду в манікюрі, який набув популярності навесні (фото)

Створюємо ефект рум’янцю, але не на щоках, а на нігтях

У світі моди стає популярним новий тренд у манікюрі — "рум’яні нігті", який обіцяє бути актуальним не лише навесні, а й протягом усього літнього сезону. Він виглядає просто і підходить всім, але виглядає розкішно.

Основна ідея модної тенденції полягає у створенні ефекту рум’янцю, але не на щоках, а на нігтях. На відміну від нігтів омбре, цей "рум’янець" слід застосовувати лише на певній ділянці нігтя, зазвичай у середині. Поєднання пастельно-білого та яскраво-рожевого кольорів створює захоплюючий ефект. Ідеально підходить як для повсякденних образів, так і для святкових подій.

Можна використовувати різні відтінки "рум’ян" для манікюру, включаючи рожевий, персиковий та фіолетовий. Особливо ефектно виглядають рум’яні нігті із зображенням зірок чи сердечок.

Ідеї "рум’яних нігтів", які тільки набирають популярності

Раніше майстер нейл-арту назвала антитренди манікюру. За її словами, є потворні дизайни, які люблять багато дівчат, і це їхня головна помилка. Також ми писали про весняні тренди манікюру у 2023 році.