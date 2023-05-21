Як бути в моді влітку 2023: сім стильних образів для спекотної чи прохолодної погоди (фото)
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Сукні, футболки, шорти та лляні костюми… Влітку є можливість скласти гарні та продумані аутфіти
Травень добігає кінця, а модниці вже готові зустрічати літо у всеозброєнні трендів та актуальних відтінків. Базовий літній гардероб дозволить скласти безліч стильних образів у будь-яку погоду. Щоб не загубитися у тенденціях, варто звернути увагу на поради стилістів.
Як одягатися влітку 2023 року, щоб бути в моді? Відповідь на це запитання дає львівська стилістка Катерина Колесніченко у себе в Instagram.
Так, стилістка пропонує зібрати трендовий аутфіт за однією із формул. Ідеї включають базові елементи літнього гардеробу, тому їх просто повторити.
Ідеї літніх образів:
- Кроп топ + спідниця міді + підбори
- Спортивні шорти + кроп топ + сорочка + шльопанці + шопер
- Романтична сукня + структурована сумка + босоніжки
- Джинсові шорти + топ + піджак + кросівки + клатч
- Льняний жилет + штани + сандалі + структурована сумка
- Сукня максі в стилі мінімалізм + босоніжки – сумка
- Льняний костюм на голе тіло або з топом + босоніжки + сумка
Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші сукні 2023 року, без яких не обійтися цього літа. А ще ми писали, як вибрати актуальний фасон купальника, щоб стати королевою стилю майбутнього пляжного сезону.