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Як бути в моді влітку 2023: сім стильних образів для спекотної чи прохолодної погоди (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Літо – час стильних луків Новина оновлена 21 травня 2023, 16:42
Літо – час стильних луків. Фото Freepik

Сукні, футболки, шорти та лляні костюми… Влітку є можливість скласти гарні та продумані аутфіти

Травень добігає кінця, а модниці вже готові зустрічати літо у всеозброєнні трендів та актуальних відтінків. Базовий літній гардероб дозволить скласти безліч стильних образів у будь-яку погоду. Щоб не загубитися у тенденціях, варто звернути увагу на поради стилістів.

Як одягатися влітку 2023 року, щоб бути в моді? Відповідь на це запитання дає львівська стилістка Катерина Колесніченко у себе в Instagram.

Так, стилістка пропонує зібрати трендовий аутфіт за однією із формул. Ідеї включають базові елементи літнього гардеробу, тому їх просто повторити.

Ідеї літніх образів:

  • Кроп топ + спідниця міді + підбори
  • Спортивні шорти + кроп топ + сорочка + шльопанці + шопер
  • Романтична сукня + структурована сумка + босоніжки
  • Джинсові шорти + топ + піджак + кросівки + клатч
  • Льняний жилет + штани + сандалі + структурована сумка
  • Сукня максі в стилі мінімалізм + босоніжки – сумка
  • Льняний костюм на голе тіло або з топом + босоніжки + сумка
Стильний літній образ
Жіночне плаття збалансуйте правильною сумочкою
Стильний літній образ
Льон — ідеальна тканина для спеки
Стильний літній образ
Піджак варто надіти на випадок вітру та прохолоди
Стильний літній образ
Льняний костюм — вигідна інвестиція у літній гардероб
Стильний літній образ
Без топу влітку не обійтися
Стильний літній образ
Сорочка зробить образ більш завершеним
Стильний літній образ
Більш пляжний варіант

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші сукні 2023 року, без яких не обійтися цього літа. А ще ми писали, як вибрати актуальний фасон купальника, щоб стати королевою стилю майбутнього пляжного сезону.

Теги:
#Мода #Стиль