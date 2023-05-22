З золотими деталями, стразами і паєтками: названо актуальні тренди літніх купальників 2023 (фото)

У моді зараз віддають перевагу комфорту

Неможливо не радіти тому, що цього року актуальним є тренд на комфортні купальники. У зручних моделях, якщо правильно їх підібрати, ви будете відчувати себе дуже впевнено.

Головним героєм літа 2023 став купальник австралійського бренда Chrostopher Esber із золотими деталями, пишуть у блозі про моду MODEISME. Схожі моделі вже представлені як у масмаркету, так і в люксовому сегменті. Другий рік поспіль блискучі бікіні OSEREE потрапляють у вішлісти всіх модниць, і зараз, окрім моделей із мерехтливої тканини, є також варіанти зі стразами або паєтками.

Навіть якщо ви не плануєте відпустку, пам’ятайте, що трендовий злитий купальник завжди може стати вашим улюбленим літнім топом.

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